Lascia il lavoro e diventa una casalinga anni ’50: fa i mestieri con rossetto e abiti vintage

Ha deciso di mollare il suo lavoro per occuparsi a tempo pieno di casa e marito: la storia della ‘casalinga vintage’ fa il giro del web

Ha deciso di lasciare il lavoro per occuparsi a tempo pieno di casa e marito. Ma ha scelto di farlo in maniera decisamente inconsueta, vestendo i panni di una tipica casalinga degli anni Cinquanta. La particolare storia, raccontata dal Mirror, arriva dall’Oregon e ha per protagonista la 30enne Katrina Holte, che ispirandosi all’idolo televisivo dei ’50, Donna Reed, ha mollato carriera e stipendio, licenziandosi dall’azienda nella quale lavorava (nell’ufficio del personale) per iniziare una vita completamente diversa. Ha trasformato la sua casa, che sembra uscita da una pubblicità vintage ed indossa abiti anni Cinquanta, aspettando pazientemente il marito per preparargli da mangiare. Katrina ha dichiarato: “Mi sento come se stessi vivendo come ho sempre voluto. È la vita dei miei sogni e mio marito condivide la mia visione”. Lavare e stirare vestiti o fare i piatti non le pesa perchè, ha sottolineato, l’aiuta a prendersi cura del marito. “Questo – ha aggiunto – mi rende molto felice”.

La donna si alza alle 6:30 tutti i giorni

La neo casalinga ha spiegato di aver deciso di iniziare una nuova vita nel 2018, stanca di un lavoro che a detta sua stava iniziando a consumarla: “Mi stavo stancando e non ero all’altezza delle mie aspettative”. Da qui la decisione: “Ho parlato con mio marito e gli ho detto che volevo fare la casalinga e mi ha detto che per lui non c’erano problemi. E’ stata una sensazione fantastica quando ho smesso. Posso fare quello che voglio ora e gestire la mia casa nel modo in cui voglio gestirla. Ora sono una casalinga a tempo pieno”. Ogni giorno la donna, che tiene molto al suo aspetto e si trucca e veste come se uscisse di casa, si alza alle 6.30 per preparare i vestiti del marito, la colazione ed il pranzo. Segue un quarto d’ora di ginnastica e poi si parte con bucato e cucito. Ma quando il marito torna a casa lei è subito pronta per servirlo.