Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2019: Capricorno tra dubbi e proposte, il Toro pensa al denaro per costruire qualcosa di solido

Sabato 28 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo fine settimana invita alla cautela perché ti trovi in una situazione di grande stress. Avevo annunciato che la seconda parte di settembre sarebbe stata pesantuccia. Proprio questi ultimi tre giorni del mese ti trovano persino in conflitto con te stesso se pensi di avere iniziato qualcosa di utile o se pensi di avere dare retta alla persona sbagliata, perché poi c’è il rischio anche di bruciarsi nel senso se ti esponi con persone che non valgono qualcuno penserà che anche tu non vali. Non è così. Non esagerare con gli sforzi fisici. In amore ci vuole tanta tolleranza, almeno fino al 7-8 di ottobre;

Toro. Stai pensando ai soldi, stai pensando a rimettere in piedi un’attività. Quelli che hanno un’attività/azienda sono pieni di idee e addirittura in questi giorni puoi veramente programmare qualcosa di importante. Ricorda che hai un grande interesse a livello amoroso e a livello anche pratico. Per costruire una famiglia stabile servono soldi ed è per questo che il Toro appare molto venale o cerca una persona con le spalle larghe, che insomma abbia un buon lavoro, ma in effetti poi è un grande romantico. Hai una grande capacità d’azione;

Gemelli. Questo weekend è utile e interessante per i sentimenti, per le relazioni, per le amicizie, per coloro che vogliono vivere una sorta di espansione a livello sentimentale. Voglio credere nelle tue capacità. Io mi auguro che tu sia più libero di fare quello che desideri. Dovresti sentirti molto più sereno e se qualcuno voleva superarti nel lavoro forse non ce l’ha fatto e comunque sarà messo al bando. In amore conta quello che pensi, quello che stai facendo e bisogna dire che giorno dopo giorno stai acquistando una grande autonomia e un forte ottimismo, e questo aiuta anche a riscoprire l’amore;

Cancro. Chi lavora in questo weekend deve fare tutto con molta calma perché le 48 ore in arrivo potrebbero diventare/essere pesanti. Nulla di grave, nulla che possa bloccare la tua evoluzione per ci sono delle scelte da fare che riguardano l’attività. Lo sanno molto coloro che hanno un’attività in proprio, che sono responsabili di qualcosa o che devono ricostruire una situazione professionale o tamponare alcune falle. Attenzione alle discussioni, anche in casa.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo fine settimana parla di sentimenti ricambiati. Io mi auguro che tu abbia al fianco la persona giusta perché potresti osservare già con questo Giove favorevole una bella capacità di azione. Avere stelle buone non vuol dire avere successo: vuol dire avere l’occasione giusta per dimostrare quanto si vale. È come se io avessi una prova- che aspetto da tempo- e poi non preparandomi bene non riuscissi a superarla. Però, intanto, le stelle ti hanno offerto questa chance. Ecco, per molti Leone questo è un periodo di opportunità. Addirittura per qualcuno un’opportunità è nata nell’autunno dell’anno scorso. I conti saranno spesso fatti nel senso che nel giro di poche settimane dovrai anche capire cosa fare, da che parte andare. Il fine settimana aiuta anche chi è a caccia di una more. Attenzione a piccoli problemi che possono riguardare anche parenti, persone care e inerenti la legalità;

Vergine. I soldi contano per tutti ma per te un po’ di più. Non voglio dire che tu sia venale, per nella vita ci sono momenti in cui quando non si sta bene è importante avere le spalle coperte e tu lo sai. Stai cercando di avere più sicurezze anche in vista del futuro e con le persone giuste al fianco potrai costruire un grande 2020. Lo dicevo prima al Leone: avere buone stelle non significa ottenere successo al 100%. Significa che arrivano delle opportunità. Per esempio, potrebbero offrirti un lavoro, un cambiamento che aspettavi da tempo, se lavori da anni un piccolo premio. Poi però devi rimboccarti le maniche: se non fai niente nulla succede. È come se io mi presentassi a un esame senza essermi preparato, e anche se le stelle sono buone l’esame fallisce. Però sappi che queste stelle anche in amore vogliono darti una chance;

Bilancia. L Bilancia vive un novilunio importante. È un segno di grande riscossa quello che stai vivendo, un evento favorevole che può spingere anche l’amore. Non ci dimentichiamo che Venere e Mercurio sono vicini al tuo segno zodiacale: parlano di sentimenti ricambiati , incontri favoriti, e con la persona giusta al fianco non solo si possono fare grandi progetti ma addirittura potresti persino pensare di svolgere un’attività in comune. Non sarà il caso di tutti, ma molti possono farlo. D’altronde la Bilancia è il segno della coppia e quindi questo senso di relazione importante, di condivisione, non riguarda solo l’amore ma spesso anche gli eventi della vita che se si ha la fortuna di trovare la persona giusta sono da condividere, e con Venere nel segno puoi ottenere anche un buon successo;

Scorpione. Lo Scorpione di natura è un po’ diffidente. Pu anche lanciarsi in una relazione d’amore nel giro di pochi giorni, ma poi quando deve confermarla fa un passo indietro. Tu sai che sei un buon investigatore. Sai tutto degli altri ma quando gli altri si interessano a te ti chiudi a riccio. Sta per arrivare un ottobre che porterà molte occasioni, anche di riscatto. Se hai avuto un piccolo problema personale o fisico si può andare avanti meglio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, dopo due giornate pensanti e confuse, si trova in una condizione migliore. Stiamo andando incontro a un periodo di recupero. Ieri ricordavo che il segno del Sagittario è un eterno trentenne, ventenne. Voi potete incontrare anche persone di 50-60 anni: se sono Sagittario pieno noterete in queste persone una mentalità, uno sguardo, anche un aspetto della pelle estetico molto giovane o giovanile. Giove rappresenta il successo ed è ancora nel tuo segno;

Capricorno. Nelle coppie forti questo sabato non avrà il potere di creare disagi, ma se in passato ci sono stati problemi attenzione. Potresti sentire una forte rabbia che cresce dentro di te e che riguarda sia le questioni di lavoro, perché pensi di essere circondato da incompetenti oppure in questi giorni devi far valere le tue proposte e non tutti ascoltano, devi battere i pugni sul tavolo, oppure questo è un periodo di dubbio anche per i lavoratori dipendenti che non sanno se accettare o no una proposta. L’amore viaggia a giornata, non è un periodo stabile. Cerca di non rivangare le tensioni di fine primavera;

Acquario. L’Acquario in questo weekend deve amare in maniera libera, nel senso che vuole essere sempre molto positivo nel rapporto, evitare gelosie, morbosità, ma anche un po’ più costante. Anticipo i tempi: tra qualche mese Saturno sarà nel segno. Saturno è il grande vecchio, è il grande inquisitore, è anche colui che mette in regola la vita e Saturno è anche il governatore dell’Acquario in seconda battuta perché il primo è Urano. Cosa vuol dire? Che molti Acquario adesso si sentiranno più responsabili della propria vita e faranno le cose non tanto per far piacere agli altri ma per far piacere a se stesso. Questo è un segno altruista ma viste le esperienze degli ultimi tempi, e anche il calo fisico che c’è stato ad agosto, sta pensando che forse è il caso di recuperare un po’ di tempo per sé;

Pesci. Sabato e domenica sono giornate libere, allora cerca di stare accanto alla persona che ti piace. Tra giovedì e venerdì ci sono state delle piccole incomprensioni. Se il tuo cuore è solo potresti vivere un grande amore a ottobre, ma anche una bella riconciliazione. Non bisogna dimenticare che hai una grande necessità di vivere emozioni vere: ultimamente sono un po’ mancate. Collaborazioni fruttuose nel lavoro. Questioni legali o contratti bloccati avranno una svolta alla fine dell’anno. È un momento di forza anche se per ora ci sono troppe problematiche. Attenzione a scontri con Leone e Capricorno, che in questo periodo potrebbero essere non proprio dalla tua parte.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento