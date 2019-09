Sampdoria-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A, Sampdoria-Inter è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Sampdoria-Inter, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Marassi di Genoa. I blucerchiati sono inchiodati all’ultimo posto in classifica con appena 3 punti in 5 partite e hanno l’obbligo di conquistare almeno un pareggio. L’Inter è al comando della classifica a punteggio pieno con 15 punti e vorrà continuare a vincere per arrivare al meglio al big match di domenica prossima contro la Juventus.

In casa Samp, Di Francesco dovrà rinunciare a Gabbiadini per un affaticamento muscolare; in avanti torna dal primo minuto Quagliarella affiancato da Rigoni e Caprari. Squalificato Murillo, al centro della difesa Regini o Chabot. Antonio Conte, invece, potrebbe far rifiatare Lukaku e affiancare il cileno Sanchez a Lautaro Martinez in avanti. In mezzo al campo ballottaggio fra Vecino e Barella, mentre in difesa potrebbe riposare Godin in vista della sfida di Champions al Camp Nou contro il Barcellona.

Probabili formazioni:

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Regini; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez.

Sesta giornata di Serie A, la capolista Inter è impegnata a Marassi contro la Sampdoria: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sampdoria-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Marassi sorridono nettamente agli ospiti: nelle 62 sfide disputate, i nerazzurri si sono imposti ben 29 volte contro le 12 dei blucerchiati, mentre per 21 volte il match è terminato in parità. Nella stagione scorsa l’Inter si impose per 0-1 grazie a una rete di Brozovic al 94°.