Cagliari-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A, Cagliari-Verona è il match che si disputerà alla Sardegna Arena. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Cagliari e Verona si sfideranno nel match delle 18 valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il Cagliari sta vivendo un periodo d’oro: tre vittorie consecutive e successo al San Paolo di Napoli nel turno infrasettimanale. Il Verona è reduce dallo 0-0 casalingo contro l’Udinese e vorrebbe continuare a muovere la classifica anche in trasferta.

Maran si affiderà ancora alla coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone. Gradita sorpresa in casa Cagliari: Nainggolan è recuperato e potrebbe anche partire dal primo minuto. In casa Verona, Stepinski prenderà il posto di Di Carmine in avanti: a supporto del polacco ci saranno Verre e Zaccagni. Rientra dalla squalifica Kumbulla che riprenderà il suo posto al centro della difesa.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Cagliari-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Cagliari e Verona si sono affrontate solo 14 volte in Serie A: il bilancio sorride al Cagliari che si è imposto in 9 circostanze contro le 2 del Verona; in 3 occasioni la sfida è terminata in parità. Nell’ultimo match giocato in Sardegna risalente alla stagione 2017/2018, il Cagliari si impose in rimonta per 2-1: i veronesi andarono in vantaggio con Zuculini, ma il Cagliari ribaltò il risultato prima con Ceppitelli e poi con Faragò.