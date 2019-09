La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 30/09/2019 al 06/10/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Toro, Bilancia, Acquario e Pesci

Toro. Problemi in vista per molti Toro in amore. Non tutto funzionerà in questa settimana, e anzi avrai delle cose da mettere in chiaro, tanto che potresti mettere al bando la tua proverbiale tolleranza e arrabbiarti. Attenzione venerdì. Anche se sei stabile e generalmente fedele, chi non è soddisfatto potrebbe guardarsi attorno per tentare la strada di un incontro speciale. Sul lavoro la settimana che sta arrivando la vivrai a rallentatore. Ci sono delle soddisfazioni, per ci sono anche da mettere in chiaro molte cose pure da questo punto di vista. Potrebbero nascere questioni con capi e colleghi: fai attenzione. Non prendere rischi nei prossimi sette giorni;

Bilancia. Settimana di riflessione sul lavoro, per una Bilancia che è come in attesa che qualcosa succeda, che qualcosa si debba muovere. Stai prendendo tempo per essere sicuro che una scelta che vuoi fare sia la scelta giusta? Questo tergiversare ti crea tensioni. In amore devi dedicarti di più ai legami che contano. Ricordo che questa sarà l’ultima settimana con Venere nel segno e quindi sarà da sfruttare al meglio. Avete avuto molti pensieri sul lavoro, e questo vi ha portato a trascurare la vita affettiva: dico bravo a chi nonostante tutto è riuscito a essere presente. Nella vita il lavoro non è la cosa più importante. Hai chiuso una storia in modo definitivo? Potresti aver incontrato qualcuno di speciale. Evita spese e rischi. La giornata in cui fare più attenzione sarà quella di sabato;

Acquario. In amore hai il benestare di Venere, eppure sembra che non ti importi più di tanto e che tu sia concentrato nel risolvere soltanto questioni relative alla tua vita pratica. Tu cerchi sempre l’originalità nelle persone che vuoi al tuo fianco e le stelle di inizio ottobre favoriscono proprio i nuovi incontri. Dalla prossima settimana si potranno mettere in chiaro storie e situazioni che chiare lo sono poco. In ambito lavorativo, hai buone possibilità e questo deriva anche dal possibile allontanamento di un nemico o rivale. Puoi pensare in grande ma prima devi rimetterti in sesto dal punto di vista fisico: è un periodo in cui le forze ti mancano. Situazione tranquilla nel corso di una settimana che ti invita comunque a essere cauto;

Pesci. Diverse persone ti hanno messo i bastoni tra le ruote sul lavoro e per questo ti sei parecchio innervosito. Adesso puoi reagire e combattere con grinta: puoi prenderti la tua rivincita grazie anche al ritorno di Mercurio favorevole. La settimana parte dubbiosa per quanto riguarda l’amore. posso darti un consiglio? Se sei single dai il tempo alla persona che intendi conoscere di farsi conoscere. Non avere fretta nel giudicare le persone al primo impatto. La situazione i sarà più favorevole la prossima settimana, con Venere che tornerà a sorriderti. Non rischiare giovedì e venerdì. In generale, la settimana ti invita più a fare una riflessione.

Quattro stelle per Ariete, Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno

Ariete. Venere avversa, in amore, ha determinato dei fastidi nella coppia. Ci sono state lontananze che non tutti hanno ben sopportato. Devi dare più spazio all’amore e in questa settimana devo dire che i sentimenti saranno altalenanti: passione nei giorni di metà settimana ma qualche tensione on mancherà nel weekend. Sul lavoro ci sono svariate possibilità. Chi ha iniziato un progetto dovrà aggiustarlo in corsa, ma alla fine raccoglierà bei frutti. Chi riceva una proposta, se è bella, non deve avere paura di accettarla. Tutto dipende sempre dalle nostre capacità: più si vale e più si può ottenere. Giovedì e venerdì qualcosa in più arriva grazie alla Luna favorevole;

Cancro. Sul lavoro vai sempre avanti a fatica a causa dell’opposizione di Saturno,. Non che tu non faccia grandi cose, anzi! Intendiamoci: chi ha un grande incarico lo porta avanti, è solo che fa il doppio o il triplo della fatica. Avrai comunque la possibilità di fare qualcosa di importante. Attenzione (in chiave positiva) alla giornata di venerdì. In amore devi recuperare la fiducia negli altri e stare attento a ciò che dici. Tu a volte sei molto ironico, molto tagliente con le parole, ma ciò che per te è detto a mo’ di scherzo potrebbe ferire il tuo compagno. Dalla prossima settimana, con il ritorno del buon aspetto di Venere, le coppie in lieve crisi potrebbero recuperare il loro smalto. Settimana buona, nel complesso: arrivano buone intuizioni, anche se ci saranno delle tensioni tra sabato e domenica;

Vergine. Se un Vergine, in questo momento non ha l’amore, è perché vuol dire che si è proprio chiuso in casa: in caso contrario sarebbe difficile non averlo trovato. È il momento giusto, grazie a questo cielo così favorevole, per chiunque del segno voglia vivere un amore lasciando indietro tutti i suoi freni inibitori. Venere ti dà una mano e dalla prossima settimana renderà molto più passionali i single e aiuterà le coppie non ufficiali a rendere ufficiale, legale, la loro relazione. Settimana lavorativamente importante, soprattutto per gli studenti e che coloro che possono mettere in mostra le loro capacità. Chi si ferma è perduto ma questo detto non sembra appartenerti perché tu non ti fermi mai. Sei a caccia di un’idea geniale? Sabato e domenica, grazie alla Luna favorevole, potrebbero arrivare delle ottime intuizioni.

Scorpione. Le stelle ti sorridono nell’ambito della professione. Intuizioni belle, da questo punto di vista, ti possono arrivare nel fine settimana. Hai voglia di un cambiamento e questa volontà ti deriva dall’influsso che sortisce l’opposizione di Urano. Stai vivendo, insomma, una situazione che potrebbe causarti del nervosismo: ti invito alla calma. In amore si sta preparando per te una situazione davvero speciale. Si inizia, dalla prossima settimana, con il ritorno di una Venere favorevole nel tuo segno. Favoriti gli incontri, che potrebbero diventare molto speciali. Chi ha avuto dei problemi li supererà. Sabato sarà la giornata migliore della settimana e anche in amore il weekend può portare qualcosa di più;

Capricorno. Weekend estremamente positivo, per i Capricorno, nei sentimenti: la Luna favorevole ti dà il via libera in amore. dovrai fare una scelta e da questa scaturiranno delle decisioni. Tra i favoriti della settimana ci sono i solitari imperterriti e chi invece in bilico tra due storie. I single non devono ripensare a relazioni avute nel passato. Su lavoro possono arrivare delle occasioni per il futuro e anche l’ambito creativo è favorito. Hai dei progetti che stanno per partire? Non solo nessuno potrà bloccarli ma cresceranno nel tempo. Sabato la Luna nel segno può portare un’intuizione.

Cinque stelle per Gemelli, Leone e Sagittario

Gemelli. Gemelli in netta risalita dopo le difficoltà dei mesi passati. Qualcuno ha cercato di bloccarti? Adesso è il tuo turno e potrai ottenere una bella rivalsa. Settimana buona se devi incontrare qualcosa di importante o se devi avanzare delle richieste. Sfrutta in modo particolare la giornata di lunedì. In amore per molti ci sarà un recupero emotivo. Chi ha chiuso una storia non ci dovrà ripensare: si deve puntare su delle storie nuove. Venere favorevole ti spinge a voler puntare in alto e nel weekend sarai molto favorito. Giovedì e venerdì stai attento a non commettere errori;

Leone. Il Leone, nonostante Venere sia favorevole, sente un po’ di malcontento dal punto di vista dell’amore. Si può parlare di sentimenti, il periodo è giusto per chiarire: dalla prossima settimana diminuiscono le possibilità e le coppie più in crisi si troveranno più distanti. Nuove emozioni in vista per chi è tornato single. Le stelle ti sosterranno in particolar modo giovedì, con la Luna favorevole che non ti lascerà nemmeno nella giornata di venerdì. I Leone che sono capaci hanno già sicuramente mostrato di che pasta sono fatti e hanno avuto la loro occasione. Giove rimane sempre favorevole, comunque, e fino a novembre ci sarà spazio per farsi valere e sfruttare a proprio favore questa forza;

Sagittario. Sul lavoro, la tua esperienza ti garantirà il successo. Scelte in vista per i lavoratori che sono alle dipendenze. Hai nuovi progetti in vista, che si riveleranno importanti, e soprattutto se qualcosa non aveva funzionato in precedenza) adesso hai fatto pace con il tuo capo o con qualche collega che ti avversava. In questa settimana avrai più desiderio d’amore e questo anche grazie alla Luna nel segno Giove aiuta i nuovi rapporti e ti aiuta anche a stabilire la rotta per i prossimi due mesi, periodo in cui chi è stato solo potrà avere qualche emozione e risorsa in più. Devi comunque recuperare tanto. La Luna nel segno regala soprattutto due giornate positive: giovedì e venerdì;.

Maria Mento