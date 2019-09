Due fratelli di 20 e 26 anni trovati morti in una camera d’albergo, è mistero

Il padre ha scoperto i cadaveri dei due figli nella loro stanza d’albergo a Firenze, tra le ipotesi un cocktail di farmaci o una possibile overdose

Sono indagini a tutto campo quelle relative al ritrovamento, in una camera di albergo a Firenze, dei corpi senza vita di due fratelli. E’ stato il padre a scoprire i cadaveri dei figli, di nazionalità belga, di 20 e 26 anni ed allertare subito i soccorsi. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione l’uomo stava soggiornando con la madre di uno dei due e con i ragazzi nel capoluogo toscano e avevano prenotato due stanze nel medesimo albergo, che si trova a poca distanza dalla stazione. Il padre avrebbe bussato alla camera dei fratellastri in mattinata immaginando che dormissero: ma quando nel pomeriggio è tornato a cercarli ha fatto la drammatica scoperta e ha subito dato l’allarme.

Fratelli trovati morti, le prime ipotesi

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso atti a determinare le cause della morte. Nella camera non sarebbe stato riscontrato alcun segno apparente di violenza ma si tratta al momento solo di indiscrezioni riportate dall’Agi. Gli agenti avrebbero interrogato anche i genitori per capire cosa i due ragazzi abbiano fatto nelle ore antecedenti la scoperta dei loro corpi. Stando a quanto indicato da Repubblica nella camera sarebbero stati trovati alcuni medicinali, si teme dunque che i ragazzi possano aver assunto un cocktail di farmaci, ma si pensa anche ad una possibile overdose. Le indagini proseguono.