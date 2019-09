Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A, il Milan di Giampaolo impegnato in casa contro la Fiorentina di Montella. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Milan e Fiorentina si sfideranno questa sera alle 20.45 a San Siro in un match valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Periodo nero per il Milan, reduce da due pesanti ko nel derby e contro il Torino nel turno infrasettimanale; la Fiorentina quattro giorni fa ha conquistato il suo primo successo stagionale battendo la Sampdoria per 2-1.

Giampaolo ha bisogno di una vittoria e per farla potrebbe lanciare dal primo minuto il croato Rebic insieme a Suso e Piatek, anche se resta valida l’opzione Leao. Pronto a subentrare a gara in corso, come già successo a Torino, Bonaventura. Torna nella lista dei convocati Paquetà. Montella si affiderà ancora al suo 352 con Chiesa e Ribery davanti, anche se il francese potrebbe tirare il fiato visti i tanti impegni: pronti Boateng e Vlahovic come alternative. Pulgar, Badelj e Castrovilli confermati a centrocampo.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Sesta giornata di Serie A, il Milan ospita la Fiorentina a San Siro: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Milan-Fiorentina è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a San Siro sono ben 79 e il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri, che si sono imposti in ben 47 occasioni contro le 12 vittorie dei viola; la sfida è terminata in pareggio 20 volte. Nella passata stagione la Fiorentina sbancò San Siro per 0-1 grazie alla rete di Federico Chiesa.