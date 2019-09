Napoli-Brescia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A, il Napoli di Ancelotti ospita il Brescia di Corini nel match delle 12.30 di oggi. La partita sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Napoli e Brescia si sfideranno nel match della domenica a ora di pranzo valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il Napoli è incappato in una pesante sconfitta interna contro il Cagliari nel turno infrasettimanale ed è obbligato a tornare al successo per non perdere ulteriore terreno da Inter e Juventus; il Brescia quattro giorni fa ha perso in casa contro la Juventus per 1-2, ma ha mostrato un ottimo gioco.

Ancelotti deve rinunciare a Koulibaly squalificato e a Maksimovic vittima di un problema muscolare: sarà Luperto ad affiancare Manolas al centro della difesa. In avanti potrebbe partire titolare dal primo minuto Milik in coppia con Mertens; Ruiz riprenderà il suo posto a centrocampo, mentre è serrato il ballottaggio fra Insigne e Younes a sinistra. In casa Brescia, Balotelli agirà in attacco in coppia con Donnarumma, già autore di 4 gol in questo inizio di stagione. In cabina di regia Tonali con al suo fianco Bisoli e Romulo.

Probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Ruiz, Allan, Insigne; Mertens, Milik.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

Napoli-Brescia sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 12.30 di oggi.

Se siete interessati a seguire Napoli-Brescia e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dal 20 settembre gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

A Napoli i precedenti fra le due squadre sono 18 in totale: 7 volte hanno vinto i partenopei, mentre in una sola occasione (0-3 nella stagione 1997/1998) si sono imposte le Rondinelle; 10 volte la sfida è terminata in parità. L’ultima sfida in Serie A al San Paolo fra le due compagini si è disputata nella stagione 2010/2011 e il match terminò sullo 0-0.