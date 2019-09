Sesta giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 15 in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario oggi pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di oggi a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la sesta giornata di campionato. La Lazio ospita il Genoa all’Olimpico: i biancocelesti, reduci dalla sconfitta di San Siro per 1-0 contro l’Inter capolista, si affideranno alla coppia d’attacco Immobile-Correa, anche se resta viva la concorrenza di Caicedo; il Genoa si gioca le sue carte schierando il tandem offensivo Pinamonti-Kouamè.

Il Lecce, dopo la brillante vittoria ottenuta a Ferrara contro la Spal, ospita la Roma. I pugliesi giocheranno con il consueto 4312 con Mancosu alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Babacar e Falco. La Roma ha interrotto il suo cammino contro l’Atalanta e Fonseca si affiderà ancora a Dzeko come terminale offensivo nonostante la pressione di Kalinic. Torna dal primo minuto l’armeno Mkhitaryan; ballottaggio Cristante-Diawara in mezzo al campo.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Udinese-Bologna. I friulani saranno ancora privi di Rodrigo De Paul per squalifico: l’argentino tornerà a disposizione nel prossimo turno. Tudor proporrà allora il tandem offensivo composto da Lasagna e Okaka. Ballottaggio Mandragora-Walace a centrocampo. Il Bologna, reduce dallo 0-0 di Marassi contro il Genoa, giocherà con il consueto 4231: dubbio in avanti fra Palacio e Destro, mentre conferma per Orsolini come esterno destro. Danilo potrebbe riprendere il posto al centro della difesa al posto di Bani.

Sesta giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma questo pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la sesta giornata, in programma oggi pomeriggio in contemporanea alle 15:

Lazio-Genoa alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Udinese-Bologna alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Lecce-Roma alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. Ricordiamo, inoltre, che dal 20 settembre gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.