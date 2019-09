Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 29 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 29 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, domenica 29 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”. In seconda serata, l’evento “Prix Italia”.

Su Rai 2 inizia ufficialmente la nuova stagione di “Che tempo che fa”, programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con la partecipazione di Filippa Lagerback. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Novantesimo minuto”.

Su Rai 3 va in onda il programma “Il Borgo dei Borghi”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Prisoners”: nel Giorno del Ringraziamento, due bambine, figlie di due coppie amiche tra loro, spariscono senza lasciare tracce. Inizia una caccia all’uomo da parte del detective Loki e del padre di una delle bambine scomparse, il quale non riesce a darsi pace. In seconda serata, il film “The Words”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Domenica live”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Indipendence Day”: un attacco extraterrestre minaccia la Terra: a un manipolo di eroi spetta il gravoso compito di salvare il pianeta dall’estinzione. A seguire, “Tiki Taka”, programma di approfondimento calcistico.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una nuova puntata di “4 Hotel”, condotta da Bruno Barbieri.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 29 settembre 2019

Rai 1

21:20 Imma Tataranni Sostituto Procuratore

23:30 Prix Italia

Rai 2

21:05 Che tempo che fa

23:30 Novantesimo minuto

Rai 3

21:20 Il Borgo dei Borghi

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Prisoners (film)

23:30 The Words (film)

Canale 5

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Indipendende Day

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

Maria Rita Gagliardi