Bambino fantasma ripreso in un video, sul web c’è tanto scetticismo

Una donna posta un video in cui viene ripreso quello che sembra un bambino fantasma. Questa volta la clip, però, genera solo tanto scetticismo.

Solitamente quando vengono condivisi sul web filmati o foto dai quali emergono possibili mostri, fantasmi o alieni, un gruppo corposo di cospirazionisti inizia a trarre conclusioni complicate per spiegare il fenomeno. Questo succede principalmente quando il video in questione sembra che stia immortalando dei dischi volanti (come quelli sopra lo stadio di football) o oggetti volanti non identificati. D’altronde anche l’aviazione americana si è vista costretta ad ammettere che di tanto in tanto con i radar vengono rintracciati dei velivoli la cui provenienza è ignota.

Ci si attenderebbe questo tipo di accoglienza per ogni video del genere, ma non è questo il caso del video del “bambino fantasma” ripreso da un balcone. La clip proviene dagli Usa ed è stata registrata da una donna che, alle 10 di sera circa, è uscita per riprendere i bambini che facevano rumore sotto casa sua. Sul momento sembrava che non ci fosse nessuno, ma quando la donna ha rivisto le immagini si è accorta di una strana ombra che si muoveva a margine dell’inquadratura.

Il web è scettico sul video del bambino fantasma

Il video, inizialmente pubblicato su Snapchat, è stato portato su Youtube dal canale cospirazionista ‘Disclose Screen‘ con il titolo “Weird Shadow person caught on Snap Chat Video”. A differenza degli altri video di possibile avvistamenti di fenomeni paranormali, questo è stato accolto tiepidamente dai fan del canale, che dubitano della veridicità dell’evento. Uno di questi ironicamente commenta: “La piccola ombra sembra un bambino fantasma che sta andando a giocare con gli altri bambini”. Un altro in maniera più realistica dice: “A me sembra solamente che qualcuno finisce nell’inquadratura dall’area oscurata dal balcone”. Infine c’è chi pensa al complotto: “A me sembra che qualcuno abbia utilizzato uno scarso programma di video editing per rimuovere l’immagine e lasciare l’ombra”.