Lilli Gruber – Salvini, pronti al second round: “Vado nel programma meno fazioso della televisione”

In un comizio ad Ascoli Piceno, Salvini ha annunciato ai suoi sostenitori che questa sera sarà ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’.

Lo scorso anno Lilli Gruber e Matteo Salvini hanno dato vita a delle discussioni animate, dei veri e propri scontri d’opinione che hanno infiammato il pre serata di La 7 e le discussioni delle due fazioni avverse nei giorni a seguire. La nuova stagione televisiva ci priverà dell’onnipresenza concessa al leader leghista in quella passata, visto che lo strappo con il Movimento 5 Stelle ha relega il leader leghista a capopopolo dell’opposizione. Ciò nonostante siamo sicuri che i programmi di approfondimento politico non trascureranno l’ex ministro dell’Interno e anche in questo 2019-2020 potremo ascoltare anche sui media tradizionali Salvini esporre la propria idea d’Italia e di politica.

Lilli Gruber – Salvini, il secondo round questa sera

Si ricomincerà proprio da ‘Otto e Mezzo‘ e dal salotto mai troppo comodo per l’ex ministro di Lilli Gruber. Ad annunciarlo è stato lui stesso al termine di un comizio tenuto ad Ascoli Piceno, dove con tono sarcastico ha detto: “Martedì ( l’1 ottobre, ndr) andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber”. Quindi strizzando l’occhio ancora una volta ai suoi sostenitori ha aggiunto: “Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va liscia”. Il riferimento è alla presenza di settimana scorsa a ‘Live non è la D’Urso’, dove l’attrice ed il politico se le sono dette di santa ragione, ma poi hanno fatto pace con un selfie dietro le quinte.