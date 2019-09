Nadia Toffa, video inedito a Le Iene: “Non è il quanto vivi, ma come vivi” – VIDEO

Nadia Toffa ha scelto di fare un video per salutare i tantissimi fan che l’hanno sempre sostenuta, il video andrà in onda domani a Le Iene

Si torna a parlare di Nadia Toffa, l’amata e stimata conduttrice prima di morire ha pensato di fare un video per salutare tutti i suoi fan.

Il video inedito della Toffa andrà in onda nella prima puntata de Le Iene, in onda domani 1 ottobre su Italia 1. Sul sito del programma si legge: “Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso.”

Queste le parole di Nadia nel suo video: “La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero.”

E ancora: “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto.”

Sara Fonte