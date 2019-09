Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 settembre 2019: il Leone dovrà difendere una persona cara, il Sagittario ha un recupero di fine settembre

Lunedì 30 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Un mese che ha messo un po’ a dura prova il segno dell’Ariete. L’Ariete si trova ancora in una condizione di stress con Mercurio e Venere in opposizione, e proprio ieri è probabile che qualcuno abbia vissuto una piccola tensione o magari si sia reso conto che qualcosa non va per il verso giusto. È vero, è un anno un po’ faticoso questo 2019, e poi l’Ariete accetta delle sfide che forse no dovrebbe accettare. Quindi, non dico che si mette nei guai da solo ma insomma spesso si ritrova in situazioni precarie perché ha scelto di viverle. Un po’ di attenzione in amore, soprattutto oggi e in particolare se già ieri ci sono stati dei momenti di tensione. Oppure, semplicemente delle lontananze perché anche le coppie che si vogliono bene ultimamente stanno più lontane fisicamente o psicologicamente;

Toro. Il Toro apre una settimana faticosa fino a mercoledì, poi dopo si veleggia in maniera più serena, si salpa verso nuovi lidi e questo non lo dico a caso perché non tutti ma molti potrebbero iniziare a pensare a una nuova casa, a un trasferimento, a un trasloco. Quelli che sono un po’ troppo conservatori da qualche tempo si ritengono rivoluzionari, e forse hanno ragione perché qui è tutto da rimettere in gioco. Anche i Toro che hanno vissuto staticamente gli ultimi anni, che non vedevano cambiamenti e mutamenti, finalmente adesso vedono che qualcosa si muove;

Gemelli. Oggi la Luna è attiva e possiamo parlare di una settimana interessante. È bella questa situazione per chi voleva prendersi una rivincita contro un nemico, perché alcune persone che hanno cercato di fermarti sono state fermate a loro volta, quindi solidarietà, affetto e comprensione da parte degli altri e poi io direi di iniziare dei progetti a due, ecco. Se c’è una persona che ti interessa l’amore, è beneficiato da Mercurio e Venere in ottimo aspetto. E questo indica anche amori part-time. Attenzione un po’ alla forma fisica. Non provocare nessuno in questi giorni perché altrimenti rischi di stare male;

Cancro. Questa di lunedì per il segno del Cancro è una giornata un po’ pesante, come ‘d’altronde è stata anche la giornata di ieri. Qui ci sono tanti impegni. Dico sempre che il Cancro non ha una situazione difficile ma semplicemente rallentata, quindi chi vuole iniziare un progetto e finirlo, chi ha avuto delle responsabilità, va avanti ma ogni giorno bisogna cambiare rotta. Da qui all’estate ti sarai reso conto che anche tu sei cambiato tante volte, hai dovuto amministrare delle situazioni in maniera molto diversa. Devi portare avanti iniziative di lavoro ma c’è sempre troppa fatica. Rimanda a domani. Tra l’altro ottobre è un mese promettente per il tuo segno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha bisogno di tempo per maturare nuovi progetti ma Giove sarà favorevole fino alla fine di novembre. Chissà che proprio questi due mesi non ti regalino un exploit particolare. Non escludo che ci sia da difendere una persona di casa, un genitore, un parente, qualcuno che ha avuto dei problemi, oppure è la tua stessa missione nell’ambito del lavoro. Spesso, quando ci sono problemi, le persone si rivolgono a te. E tu quando hai problemi a chi ti rivolgi? Eh, quasi mai alle persone che ti stanno attorno. Primo perché tu dai il senso di essere uno che risolve tutto in proprio e poi perché non ti va, diciamo così, di appoggiarti troppo agli altri, ma questo può costare tanta fatica;

Vergine. Sono stelle interessanti quelle del segno della Vergine che adesso può vincere una piccola sfida. C’è più organizzazione nelle cose che fai. Ricordiamo che l’ordine è una cosa e l’organizzazione è un’altra. Un conto è mettere in ordine in un armadio e un conto è organizzarlo, magari dividerlo per stagioni, no? Tutte le cose che mi servono in primavera-estate le metto da una parte, l’inverno dall’altra. Insomma, è solo un esempio per farti capire che tu che sei molto rigoroso adesso devi fare anche un piano di azione. I più volenterosi e fortunati già lo hanno in mente. Questo vale anche per l’amore;

Bilancia. La Bilancia vive una settimana importante. La Luna oggi è nel segno. C’è un po’ di stanchezza nelle relazione i tutti i giorni, ma come altri segni (come il Cancro e l’Ariete) tu potresti avere meno entusiasmo in amore, oppure c’è qualcosa da regolare, una distanza da colmare. Prendi tempo se hai a che fare con Capricorno e Ariete;

Scorpione. Per lo Scorpione settimana intrigante con qualche piccolo dubbio che riguarda la casa, la famiglia, soprattutto se ultimamente sei stato un po’ più a contatto con i parenti o con persone che ami perché devo dirlo ci sono sempre delle polemiche, ci sono sempre delle tensioni. Tu sei preoccupato già dall’estate, anzi tra fine luglio e agosto c’è anche qualche Scorpione che ci ha rimesso dei soldi, oppure ha perso qualcosa a cui teneva. Attenzione sempre alle proprietà. Buone notizie perché ottobre è un mese che rinfranca perché Venere, a breve, sarà nel segno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha in mente dei grandi progetti in vista del futuro. Questo è un segno che non si arrende mai. Mi auguro che sia arrivata una bella notizia perché com’era un po’ asfittico, neutrale, se non addirittura bloccato il primo periodo di settembre, adesso sul finire questo mese può regalarti qualcosa. Anche in questa ultima giornata;

Capricorno. Il Capricorno ha tanti progetti e anche chi è apprendista vuole diventare capo. Insomma, la metafora è presto spiegata: non vuoi più dipendere da qualcuno. Vuoi la tua autonomia e nei limiti del possibile, di quello che fai e della tua età, potrai ottenerla. Attenzione a degli scontri che possono nascere con una persona del segno dell’Ariete e anche con delle persone che vedono un po’ da lontano, ecco, questo tuo progresso, che magari non vogliono favorirlo. D’altronde, da qualche tempo sei diventato molto testardo, sei diventato anche un po’ aggressivo e questo può non piacere a chi avrebbe voluto vederti sempre taciturno e magari consenziente. Molti stanno pensando a quello che c’è da fare in amore dopo un periodo un po’ difficile;

Acquario. Inizia una settimana particolare per l’Acquario che ha bisogno di recuperare un po’ di forza fisica. Qualche disputa, polemica, nell’ambito del lavoro è possibile. C’è chi è stato male quindi p molto importante che non si ritorni allo stress precedente. Questo è un anno che impone cambiamenti. A volte l’Acquario per quieto vivere, per evitare problemi, non è così rivoluzionario anche se sente di esserlo. Molto in questo caso dipende dall’ascendente: un Acquario ascendente Acquario è un po’ più folle di un Acquario ascendente Vergine o ascendente Capricorno, quindi anche se hai delle idee particolarmente rivoluzionarie in mente, vorresti cambiare vita, poi magari per quieto vivere, per evitare problemi cerchi di non fare. Questa compressione, però, alla lunga può essere difficile da sostenere. È meglio essere un po’ più razionali. In amore novità. Consiglio chiarimenti entro il 7 di ottobre, se qualcosa non va;

Pesci. Questa situazione per il segno dei Pesci è un po’ confusa, però più ci avviciniamo all’autunno e meglio sarà. Anzi, chi ha bisogno di consensi per lavorare, chi magari ha bisogno di confronto, potrà contare su nuovi soci, collaboratori. C’è una bella novità: Venere inizia un transito molto intrigante dalla prossima settimana. Quindi, crisi d’amore si possono superare ma soprattutto è un buon periodo per valutare nuovi progetti. Anticipo che il 2020 sarà un anno molto costruttivo e quindi bisogna essere molto forti. Bisogna anche cogliere al volo delle occasioni che secondo me arriveranno. Qualche buona notizia già arriverà dall’8 di ottobre in poi. Ne parlerò, giorno dopo giorno, sempre qui.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento