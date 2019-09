Parma-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La sesta giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ Parma-Torino. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Parma-Torino è il match che chiuderà questa sera il programma della sesta giornata di Serie A 2019/2020; il fischio d’inizio ci sarà alle 20.45. Il Parma è reduce dal successo in extremis contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, mentre il Torino ha conquistato i 3 punti contro il Milan in rimonta.

In casa Parma potrebbe tornare in campo dal primo minuto il ristabilito Kucka, mentre Kukusevski, Gervinho e Inglese comporranno il tridente offensivo; possibile turnover per Bruno Alves. Mazzarri ha deciso di convocare nuovamente Nkoulou: il camerunese, dopo i problemi con la società d’inizio stagione, potrebbe tornare nuovamente in campo questa sera, anche se resta vivo il ballottaggio con Lyanco. In attacco agiranno Belotti e Verdi con Zaza in panchina; torna dal primo minuto sulla fascia Ansaldi.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillá; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Parma-Torino chiude il programma della sesta giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Parma-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Parma i precedenti fra le due squadre sono 15: 9 le vittorie dei padroni di casa, 4 i pareggi e solo 2 le vittorie del Torino. Nella passata stagione il match terminò 0-0.