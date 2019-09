Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 30 settembre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Manovra, è lite tra gli alleati”

Le spine. Vertice notturno. Di Maio: in Finanziaria il salario minimo. Franceschini: parla solo per i 5 Stelle

Conte convoca i leader. I renziani: se sale l’Iva votiamo contro. Asse con il M5S

Si sapeva che non sarebbe stato facile mettere d’accordo due fazioni politiche che fino a qualche tempo fa si sono fatte la guerra, e infatti tutte le diversità di Pd e 5 Stelle stanno emergendo proprio ora, in occasione delle decisioni cruciali da prendere sulla Manovra economica. Nulla di fatto nel vertice notturno che ha coinvolto Conte, il Ministro Gualtieri, il sottosegretario Fraccaro e i capi delegazioni dei partiti (Di Maio, Franceschini, Speranza, Bellanova): oggi pomeriggio ci sarà un Consiglio dei Ministri che non metterà sul tavolo i punti stabiliti dal governo giallo-rosso perché, semplicemente, non si è trovato un compromesso. Di Maio ha detto no all’aumento dell’Iva, e con lui sono d’accordo i renziani che hanno promesso di votare contro qualora ci fosse l’aumento. A quanto pare, però, si deve trovare la soluzione per scongiurare questa ipotesi: non si sa come reperire i fondi per frenare l’ascesa dell’imposta.

-“Kurz trionfa in Austria

Il crollo dell’ultradestra”

Elezioni. Il leader dei Popolari riconfermato cancelliere. Il ritorno dei Verdi

Pericolo governo sovranista scongiurato per l’Austria di Sebastian Kurz, che con le elezioni che si sono appena concluse ha scelto di essere guidata ancora dal 32enne leader dei Popolari.

Il Sole 24 Ore

-“Le porte girevoli del Fisco: tasse in e out con la manovra”

Oggi la Nadef. Dossier Iva ancora sotto esame

Riprendono quota cuneo fiscale, industria 4.0 e Ace. Sono a rischio mini Ires e super flat tax

Forfait in bilico. Il mancato avvio del regime al 20% (ricavi e compensi tra 65 e 100mila euro) potrebbe coinvolgere un professionista su 10

-“Bonus, l’auto costa meno in otto regioni”

Gli incentivi locali

Sono cumulabili con l’ecosconto nazionale. Coperti anche gli acquisti a tan zero

La Gazzetta dello Sport

-“Zero Milan

Crollo e terza sconfitta di fila

I tifosi se ne vanno, e Giampaolo?”

Esplode la crisi rossonera. Montella+Ribery: Fiorentina padrona a San Siro (3-1)

Terza sconfitta consecutiva, e quarta sconfitta in totale in sei gare finora giocate per il Milan. Il tracollo di ieri contro la Fiorentina (3-1) segna ufficialmente l’apertura di una crisi in casa rossonera e vede l’allenatore Giampaolo sempre più in bilico. Maldini ha ribadito la fiducia della società nel tecnico, ma la partita contro il Genoa potrebbe cambiare la situazione e dare adito alla ricerca di un sostituto: tra i più quotati ci sono già Garcia e Ranieri. Spettacolo triste sugli spalti: i tifosi dei diavoli rossi hanno abbandonato lo stadio nello sconforto più totale.

La Repubblica

-“Facciamo votare i ragazzi di Greta”

Le sfide civili

Intervista a Enrico Letta: “Alle urne a 16 anni, sui diritti il Pd deve imporsi”

Di Maio frena sulla cittadinanza ai nuovi italiani. Ma i 5Stelle sono divisi

Aumento dell’Iva, vertice notturno della maggioranza

Intervista de La Repubblica a Enrico Letta, Presidente del Consiglio del Pd dopo il governo tecnico di Mario Monti. Il dem ne è sicuro: bisogna abbassare l’età del voto da 18 a 16 anni, e consentire alle nuove generazioni di votare prima. Questa è una delle proposte su cui, secondo Letta, il Pd dovrebbe insistere con il M5S.

-“Kurz spegne l’ultradestra”

Le elezioni in Austria

Il giovane leader dei Popolari trionfa: è al 38%

Crollano gli estremisti, successo dei Verdi

La Stampa

-“Renzi e Di Maio: l’Iva non si tocca”

La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza in CDM tra le polemiche. Pd isolato

M5S e Italia Viva compatti sul no agli aumenti selettivi. Marattin: questo governo è nato per evitarli

-“Voto in Austria: trionfano Kurz e i Verdi, crolla l’ultradestra”

