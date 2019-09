Gli squali arrivano a riva, è panico tra i bagnanti: aggressione evitata per poco

Una coppia ha evitato per poco l’aggressione da parte di uno squalo, arrivato quasi a riva. Il momento drammatico è stato immortalato in un video

Paura tra i bagnanti di una non meglio identificata spiaggia che sicuramente si trova in un Paese estero. I bagnanti che si trovavano in questo luogo hanno assistito a un qualcosa di incredibile: uno squalo si è avvicinato praticamente a riva e la cosa ha rischiato di culminare in un’aggressione. In acqua, in quel momento, c’erano due persone che hanno cercato di fuggire non appena vista la pinna del predatore. Qualcuno ha realizzato un video che ora sta facendo il giro del web.

Pericolo scampato per un pelo da alcuni bagnanti che hanno vissuto degli attimi al cardiopalma. Uno squalo li ha raggiunti a riva e, prima di andare via, ha innescato una sorta di caccia nei confronti di una coppia che in quel momento stava facendo un bagno. I due hanno cercato di sfuggirgli, facendo crescere il panico anche tra coloro che si trovavano sulla spiaggia a guardare la scena. Qualcuno, da lì, ha girato un video della scena.

Il video di circa 33 secondi mostra come i bagnanti, anche se si trovavano praticamente a riva, hanno rischiato di essere aggrediti da uno squalo che si è paurosamente avvicinato alla battigia. Il video pubblicato dal Daily Star si apre focalizzandosi su una coppia di giovani che sono sulla sabbia, intenti a lottare per gioco tra loro. A un certo punto i due si interrompono e guardano verso il mare: in pochi secondi iniziano a gridare qualcosa alle due persone– un uomo e una donna- che si trovano in acqua. I due sono in pericolo perché, improvvisamente, dal pelo dell’acqua è spuntata la pinna di uno squalo.

Il mammifero ha iniziato a girare intorno a loro mentre la coppia, resasi conto solo in un secondo momento di quanto sarebbe potuto accadere (inizialmente i due davano le spalle all’animale), ha tentato disperatamente di sfuggire a un possibile attacco. Sappiamo che alla fine lo squalo si è allontanato, ma il filmato in questione si interrompe prima di mostrare il lieto fine, lasciando lo spettatore col fiato in sospeso. Da quando è stato caricato su World Star Hip Hop, e cioè in questo weekend, il video ha collezionato 231mila visualizzazioni.

Maria Mento