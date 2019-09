Stasera in TV | Cosa c’è oggi lunedì 30 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 30 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”. In seconda serata, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, programma condotto da Stefano De Martino. A seguire, un nuovo appuntamento con l’approfondimento di attualità e politica di “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità di “Presa Diretta”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Mindscape”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island Vip”. A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sul mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Rambo 2-La vendetta”: mentre è ai lavori forzati, John Rambo ottiene la libertà a condizione che torni in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani. In seconda serata, il film “12 rounds”.

Su La 7 va in onda il film “Il socio”: il neoavvocato Mitch McDeere, rifiuta le offerte di importanti studi legali per entrare in una oscura società di Memphis, in vista di un brillante futuro. Da un giorno all’altro, infatti, si ritroverà immerso nel benessere. Ma la medaglia ha sempre due facce. La società per la quale lavora, è incaricata di dare un volto pulito ai traffici del crimine organizzato. Subito dopo, il film “Munich”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove vi segnaliamo una nuova puntata di “Inchieste”, dedicata al caso di Emanuela Orlandi.

