Facebook nasconde il numero di like come Instagram: partito il test in Australia – VIDEO

Anche su Facebook potrebbe sparire il numero di like dai post pubblicati, in Australia è già partito il test

Da pochi giorni Instagram ha nascosto il numero di like dalle foto pubblicate, a quanto pare anche Facebook vuole sperimentare i like nascosti.

Sotto i post pubblicati non comparirà più il numero di persone che hanno aggiunto like e reazioni al post, comparirà infatti solo il nome di un utente e la dicitura “altre persone”.

L’esperimento dell’oscuramento dei like è stato già attuato in Australia, da qualche giorno gli utenti non possono più visualizzare quanti like hanno ricevuto i post dei loro amici.

Mia Garlick, direttore delle strategie mediatiche di Facebook Australia, in merito all’oscuramento dei like ha dichiarato: “La decisione è basata su ricerche sul benessere degli utenti e contributi di professionisti di salute mentale secondo cui il conteggio dei like può causare pericolose comparazioni sociali”.

Sara Fonte