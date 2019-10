Matteo Salvini contro il ‘tortellino dell’accoglienza’: “Cercano di cancellare la nostra storia” – VIDEO

Matteo Salvini commenta la decisione del vescovo di Bologna sul tortellino dell’accoglienza, a parer suo stanno cancellando la nostra storia e cultura

Matteo Salvini torna a far parlare di sé, l’ex vicepremier durante un comizio ad Attigliano ha commentato la decisione del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Quale? Quella di proporre il tortellino dell’accoglienza per la festa del patrono.

Il classico tortellino prevede un ripieno di carne di maiale, il vescovo ha però pensato di proporre anche il tortellino ripieno di carne di pollo per permettere a tutti di mangiarlo.

Salvini non è affatto d’accordo, questo è ciò che ha detto: “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?“

Su Twitter l’ex vicepremier ha aggiunto: “Ma secondo voi se un italiano andasse in un Paese arabo a insegnare come mangiare, bere e pregare, come reagirebbero?”

Sara Fonte