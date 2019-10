Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 ottobre 2019: i Vergine sono favoriti anche per superare una depressione, i Gemelli sono in ripresa

Martedì 1 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete in questa parte iniziale di ottobre riesce gradualmente a dare una risposta a tutti i perché, a tutti i punti di domanda che sono rimasti in sospeso alla fine di settembre. Per molti c’è stata non dico una crisi ma un ripensamento. Chissà quanti avranno detto , o in amore o sul lavoro, ma chi me l’ha fatto dare di iniziare questa situazione. Credo che non siano tanto in discussione gli amori di vecchia data, semmai lì c’è un po’ di lontananza perché uno dei due ha avuto problemi di lavoro o ha pensato ad altro, quanto più quelli recenti. Le storie nate a settembre per esempio, hanno bisogno di una sorta di revisione. Giornate importanti con Giove che aiuta a risolvere i problemi fino alla fine di novembre;

Toro. Il segno del Toro è stanco e questa stanchezza è giustificata dal fatto che questo è un segno zodiacale pronto a dei cambiamenti che non devono essere per forza incredibili o come dico spesso rivoluzionari. Per esempio, chi ha un’impresa, chi ha una ditta, potrebbe cercare di mettere a posto alcuni conti in sospeso, pensare che certi progetti non sono più validi e che magari bisogna ridimensionarsi. Meglio fare meno e fare bene. Risparmiare: ecco, parola d’ordine per il segno del Toro è risparmio, ma soprattutto casa. Quindi, per vari motivi il Toro avrà a che fare con questioni riguardanti l’abitazione. Nei casi più fortunati c’è chi acquista una cosa, c’è chi deve cambiarla, chi deve discutere per un affitto, chi deve fare sperse per ammodernarla. Questo riguarda anche un ufficio. In amore grandi decisioni, anche se ottobre è un mese che porterà i Toro a puntare i piedi per terra, quindi attenzione perché se qualcosa non va potresti essere proprio tu a sollevare un bel polverone;

Gemelli. Conto alla rovescia. Dai primi giorni di dicembre arrivano le prime soddisfazioni. Qui mi daranno ragione quelli che hanno una causa in corso. Certo, se hai torto marcio non è che improvvisamente avrai ragione, però potrai avere un trattamento migliore, insomma farla franca o quasi o avere delle agevolazioni. Mentre invece chi sa di avere ragion potrà considerarsi già vincente. Sono pochi i Gemelli che dall’1 al 15 settembre non hanno avuto problemi d’amore o personali. Questo anche perché si sono mischiate le tensioni di lavoro con quelle sentimentali, e allora bisogna fare chiarezza. Questo di ottobre è un mese migliore per tutto;

Cancro. Oggi la Luna è favorevole al segno del Cancro e ottobre è un buon mese, sempre un po’ caotico per il solito Saturno opposto ma con qualche risposta in più. Per esempio, tutti i cambiamenti che sono nati male, le approssimazioni degli ultimi tempi, adesso cominciano a essere meno pesanti e anche tu hai una visione del futuro molto più leggera, più positiva. Attenzione però a non discutere sabato e domenica. lo dico in anticipo: se ci sono delle tensioni in amore si potranno risolvere soprattutto da giorno 8.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Un po’ di nervosismo lambisce il Leone in queste giornate di martedì e mercoledì. Il Leone resta sempre forte nei propri giudizi, emozioni, nei propri propositi. A volte è talmente forte da non rendersi conto di essere un po’ troppo orgoglioso, un po’ troppo presuntuoso. È il caso di pochi Leone che magari ogni tanto vanno fuori di testa, nel senso che ogni tanto si sentono i migliori del mondo e può darsi anche che sia così ma lascia che siano gli altri a parlare, non dirtelo da solo altrimenti rischi di non essere pi simpatico agli altri (cosa che invece ti interessa molto perché il Leone vuole sempre stare al centro dell’attenzione ed essere ammirato). Le storie d’amore che non funzionano a ottobre saranno mese alle strette e quindi anche tu potresti sentirti un po’ agitato;

Vergine. Avere Saturno in ottimo aspetto, per il segno della Vergine, e tra qualche mese anche Giove (ricordiamo che il 2020 vedrà una congiunzione Giove-Saturno che non si vedeva nel cielo da 60 anni), non solo è importante: annuncia un buon successo ma anche delle occasioni da cogliere al volo. Anche chi è stato male, anche chi ha vissuto una depressione, ora può trovare la persona giusta per uscire da un tunnel in cui sembrava non esserci luce. Ma è chiaro che invece chi nel tunnel non ci è mai entrato e ha dei grandi progetti potrà portarli avanti. Mi piace quest’oroscopo per l’amore, per i sentimenti e in generale anche per il lavoro. Buone notizie per chi deve affrontare un esame. Ovviamente, bisogna prepararsi però insomma ci sono delle opportunità;

Bilancia. L’amore, per la Bilancia, è in tono ridotto ma non perché non ci sia. Le copie che stanno in piedi da tempo, che hanno un amore importante, non lo mettono da parte, per adesso devono pensare un po’ di più al lavoro e hanno meno tempo da dedicare alle passioni. Lo stress lavorativo incide anche nei legami. Non c’è tempo per amare? Fino a venerdì abbiamo un buon oroscopo per parlare e confrontarsi. Ricordo che con il segno del Capricorno e dell’Ariete, però, possono esserci dei qui pro quo;

Scorpione. Le preoccupazioni per lo Scorpione sono tante. Minori rispetto a quelle che sono nate ad agosto quando c’è stato anche chi ha perso tempo, chi è stato male o ha dovuto anche subire un problema personale. Per esempio c’è chi ha perso dei soldi, chi si è sentito derubato. Queste stese difficoltà si ripropongono ogni tanto nella tua vita, però più ci avviciniamo alla seconda parte di ottobre e meglio sarà, anche perché presto Venere sarà nel tuo segno e quindi arrivano giornate di maggior interesse anche dal punto di vista sentimentale, opportunità e svolte per qualcuno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Posso dire che il Sagittario sta vincendo sfide. La Luna sarà nel segno da giovedì e se non è arrivata una bella risposta agli inizi di settembre, quando tutto sembrava fermo, può arrivare ora. Se posso darti un consiglio cerca di risolvere un problema entro venerdì. Bello questo cielo. Aggiungo anche novembre per l’amore, quindi storie che nascono ora possono diventare importanti;

Capricorno. Il Capricorno che ha vissuto una crisi di metà anno in amore ancora oggi si chiede perché sia accaduta. Se sei stato lasciato o comunque se hai subito una crisi ancor di più, se l‘hai provocata inevitabilmente i chiede che cos’andrai a fare, come ti comporterai. Ottobre ti porta giudizio, ancora di più dal 7 in poi, quindi aumentano le responsabilità, torna la voglia di amare ed eventuali scarsi risultati legati al passato (che tra l’altro non sono dipesi da te ma dalla scarsa organizzazione della ditta per cui lavori o di un capo incompetente) finalmente saranno superati. Se vuoi diventare capo, cioè se in questi giorni hai in mente un progetto imprenditoriale, non tirarti indietro. In vista del 2020 ti direi: forza Capricorno!

Acquario. Qualche piccolo fastidio da prevedere tra martedì e mercoledì, qualche provocazione nell’ambito del lavoro per devi scegliere se continuare o no un certo progetto. Tu vorresti buttare tutto all’aria. Da giovedì si recupera ma per 48 ore in amore, nei rapporti di amicizia, ci vuole veramente prudenza. Sei veramente sotto pressione. Un Acquario sotto pressione o sbotta, e sta meglio, oppure comprime tutto e sta male: qui dipende un po’ dalla tua educazione, dal tuo carattere e aggiungo io – da strologo- dal tuo ascendente. Un ascendente Toro, Capricorno, Vergine, Pesci forse non ti consente di essere così esplosivo come se avessi un ascendente in Gemelli o nello stesso segno dell’Acquario;

Pesci. Le piccole bugie non aiutano il segno dei Pesci che ultimamente però qualcuna l’ha detta per togliersi d’impaccio, per giustificare una mancanza in amore in casi gravi o comunque un po’ trasgressivi se ci sono due storie in ballo. In questo periodo non solo le bugie hanno le gambe corte, ma anche se qualcuno ti ha raccontato qualcosa di sbagliato adesso sei un po’ nervoso e aspetti il giorno della vendetta. Arriverà perché l’autunno è importante e anzi posso dirti che ottobre inizia a darti già manforte: questioni legali, personali, di lavoro andranno a buon fine. Attenzione alle dispute con una persona del Leone che potrebbe metterti alle strette.

Maria Mento