Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 1 ottobre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Manovra, l’Iva non aumenta”

Sì all’aggiornamento del Def. Contrasti tra gli alleati. Conte: non esiste una golden share di Renzi

Il governo vara il piano da circa 30 miliardi. Crescita Pil: +0,6% nel 2020

-“Morte tra le fiamme nel campo profughi”

Lesbo. Almeno una donna e un bimbo carbonizzati, ma forse la tragedia è più grave

Tragedia domenica 29 settembre al campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo. Due persone, e cioè una donna e un bambino, sono morte carbonizzate nel corso di un incendio che ha colpito il campo. Il fuoco, probabilmente, si è propagato in maniera accidentale. Tensioni tra i profughi e la Polizia greca: i migranti hanno appiccato altri incendi, per protesta, e i poliziotti si sono visti costretti a lanciare dei lacrimogeni.

Il Sole 24 Ore

-“Manovra da 30 miliardi, l’Iva non aumenta”

Il CDM sulla Nadef

Nel 2020 Pil in crescita dello +0,65%, deficit/Pil al 2,2% e il debito scende a 135,1%

Conte e Gualtieri: un super piano antievasione fiscale

In arrivo green bond italiani

Tutte le novità e i dati messi in campo dal governo con l’imminente Manovra economica: cosa cambierà per gli italiani?

La Gazzetta dello Sport

-“Toh! C’è Sheva a San Siro”

Crisi Milan tra caos e futuro

La crisi del Milan sta sollevando numerosi interrogativi sul futuro della squadra e dell’attuale allenatore Giampaolo. Proprio ieri sera Andriy Shevchenko, ex stella rossonera che ha firmato gli ultimi trionfi milanisti e oggi Commissario tecnico della Nazionale di calcio dell’Ucraina, è stato avvistato a San Siro. Il C.T. si trovava lì per assistere alla partita di Champions League tra Atalanta e Shaktar. Dopo l’incontro è andato a cena con l’ex compagno Paolo Maldini. Che Shevchenko possa essere coinvolto nei futuri sviluppi della storia rossonera? Sebbene il C.T. ucraino fosse in Italia per impegni professionali, la coincidenza tra la crisi milanista e la sua presenza a Milano non è passata inosservata.

La Repubblica

-“Governo in manovra”

Verso il Def

L’asse Di Maio-Renzi blocca l’aumento selettivo dell’Iva. Meno fondi per il taglio del cuneo fiscale

Conte caccia agli evasori, recupereremo 7 miliardi. Bonus “Befana” per chi paga con carta di credito

Voto a 16 anni, dal M5S a Zingaretti tutti d’accordo: facciamolo

Sì alla nota di aggiornamento del Def da parte del Consiglio dei Ministri. Con una Manovra economica da circa 30 miliardi di euro e deficit al 2,2%, il governo ha evitato l’aumento dell’Iva. Rimangono da trovare 7 miliardi, ma Conte è ottimista e spera di ricavare la cifra mancante dalla lotta all’evasione fiscale. Intanto. la proposta lanciata da Enrico Letta sull’abbassamento dell’età per andare al voto a 16 anni ha riscosso consensi sia tra le fila del M5S sia tra quelle del Pd.

-“Non si uccidono così anche gli atleti?”

A Doha condizioni proibitive. Allarme per i Mondiali di calcio

Mondiali di atletica a Doha. Le notizie che arrivano dal Qatar sono tutt’altro che confortanti per gli organizzatori del prossimo mondiale di calcio. In questi giorni stanno andando in scena i mondiali di atletica e, nonostante molte gare si disputino in tardo orario proprio per gareggiare con condizioni climatiche più idonee, sono stati numerosi i malori che hanno colpito gli atleti per il troppo caldo. A questo punto, si sta iniziando a temere per i Mondiali di calcio del prossimo anno e per le condizioni che troveranno i calciatori.

La Stampa

-“Iva congelata, servono 7 miliardi”

Presentata la manovra da 30 miliardi. Dubbi di Renzi e Di Maio. Palazzo Chigi lancia i “green bond”

Conte ottimista: li recupereremo dall’evasione. Gualtieri: possibile la rimodulazione delle aliquote

-“Abusate dal maestro di equitazione sette bambine tra i 6 e i 14 anni”

Orrore a Caserta. Un maestro di equitazione è stato arrestato per abusi sessuali ai danni di 7 ragazzine minorenni di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’uomo, 50 anni, era il loro insegnante di equitazione: una delle vittime lo ha denunciato. Le indagini successive hanno messo in luce le altre violenze.

Maria Mento