Stasera in TV | Cosa c’è in tv martedì 1 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 1 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 1 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “La strada di casa”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a “Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione”: Michele ha ormai sedici anni, un’età difficile anche per chi non ha doti “speciali” come lui. A complicargli ulteriormente l’esistenza, arrivano la sua gemella Natasha e la sua madre naturale Yelena. A seguire, il film “Il Ragazzo Invisibile”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, in prima serata, la soap opera “Una Vita”. Subito dopo, il film “Gli abbracci spezzati”.

Su Canale 5 torna il grande calcio, con la partita, valida per la Champions League, Juventus-Bayer Leverkusen. A seguire, il film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone”.

Su Italia 1 torna il consueto appuntamento con “Le Iene Show”. Subito dopo, la serie tv “Trial & Error”.

Su La 7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali de digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Maschi contro femmine”: il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l’una e l’altra fazione le affrontano.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 1 ottobre 2019

Rai 1

21:20 La strada di casa

23:30 Porta a porta

Rai 2

21:20 Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione

23:30 Il Ragazzo Invisibile

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg 3

Rete 4

21:20 Una vita

23:30 Gli abbracci spezzati (film)

Rete 4

21:10 Juventus-Bayer Leverkusen (calcio)

23:30 Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (film)

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Trial & Error

La 7

21:20 Di Martedì

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi