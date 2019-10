Anziana passa col rosso e viene investita: accusata di omicidio stradale dopo la morte dello scooterista

Un’anziana è stata investita da uno scooter dopo aver attraversato con il rosso. Dopo la morte dello scooterista è stata accusata di omicidio stradale.

Svolta clamorosa nelle indagini sulla morte di Federico Fontana, ragazzo genovese di 30 anni morto lo scorso 19 gennaio a causa di un’incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il ragazzo stava facendo ritorno a casa dalla carrozzeria in cui lavorava a bordo del suo scooter quando, giunto all’altezza di un semaforo, ha colpito una donna di 74 anni che stava attraversando sulle strisce ma con il semaforo rosso.

L’impatto è stato violento ed il ragazzo ha sbattuto la testa contro una ringhiera di plastica posta sul marciapiede per proteggere i pedoni. Per il 30enne non c’è stato nulla da fare, l’impatto della testa contro la ringhiera gli è stato fatale ed i paramedici ne hanno solamente potuto dichiarare il decesso. La donna anziana, invece, è stata ricoverata in ospedale per le gravi lesioni subite nell’impatto e si è ripresa lentamente, tornando a casa solo negli ultimi mesi.

Anziana investita viene accusata di omicidio stradale

Durante le indagini si è cercato di capire la dinamica dell’incidente, sia attraverso le telecamere di zona che tramite testimoni. A quanto pare il giovane stava viaggiando a velocità regolare (probabilmente era anche in accelerazione) poiché il semaforo era verde e non si attendeva di trovare un ostacolo sul suo cammino. Quando la donna gli si è posta davanti, dunque, non ha fatto in tempo ad evitarla o a frenare.

In un primo momento gli inquirenti hanno indagato su un possibile malfunzionamento del semaforo, ma questa ipotesi con il passare dei mesi è stata scartata e anche la posizione dei funzionari municipali, iscritti nel registro degli indagati, dovrebbe essere archiviata. Al momento, dunque, l’unica indiziata per la morte del giovane rimane l’anziana investita, su cui pende un’accusa di omicidio stradale.