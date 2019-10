La crociera più costosa del mondo: 123 giorni e 41 porti, si paga 1 milione di sterline

È stata ufficialmente lanciata la crociera più costosa del mondo.

Ad annunciarla è SixStarCruises, che ha da poco confermato il suo pacchetto da 1 milione di sterline. La crociera dura in tutto 123 giorni e visita 41 porti in 11 paesi.

Il pacchetto crociere comprende tre lussuose Regent Seven Sea Cruises dove è possibile soggiornare nella meravigliosa Regent Suite. La lussuosa sistemazione è grande all’incirca 370 metri quadrati e garantisce ai clienti una vista mozzafiato sull’oceano. Inoltre, la Regent Suite dispone anche un proprio centro benessere e un balcone privato.

Durante questi viaggi, la crociera da 1 milione di sterline includerà anche trasferimenti in elicottero e voli di prima classe, nonché un autista personale: lo riporta il Daily Star Online.

La prima crociera partirà l’11 novembre 2021

Per gli utenti sarà inoltre possibile alloggiare in cinque strepitosi hotel che si trovano in città come Sydney, Hong Kong e Tokyo, oltre a Dubai e Auckland. Inoltre, i clienti potranno usufruire di un jet privato da Dubai a Hong Kong.

La crociera prevede anche dei tour privati ​​che consentiranno di visitare delle famose attrazioni turistiche, tra cui Hobbiton in Nuova Zelanda e il Monte Fuji in Giappone. La prima crociera prenderà il via l’11 novembre 2021: la tratta prevista è la Londra-Dubai: al loro arrivo, i soggiornanti verranno trasferiti al Burj Al Arab per un soggiorno di tre notti nella Royal Two Bedroom Suite.