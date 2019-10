Gruber-Salvini, ancora un diverbio. Il leader della Lega :”Lei va in spiaggia in smoking?”

Nuovo scontro tra Lilli Gruber e Matteo Salvini.

Tra la giornalista di La7 e l’ex ministro dell’Interno non sembra esserci molta simpatia, e lo si è intuito anche dall’ennesimo screzio che si è consumato durante il programma “Otto e Mezzo”, condotto proprio dalla Gruber.

Ospite della puntata era proprio Matteo Salvini, che ha colto l’occasione per sottolineare ancora una volta i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare l’esperienza del governo con il Movimento 5 Stelle: “Io non potevo andare avanti a governare con degli incapaci che dicevano solo e soltanto no dopo l’esito delle elezioni europee – ha detto il leader della Lega – Da allora, questi sono impazziti e hanno cominciato a bloccare tutto”.

Gruber-Salvini, scontro su Russiagate e “spiagge”

Il primo battibecco tra la conduttrice e Salvini arriva quando la Gruber chiede all’ex responsabile del Viminale perchè non va in Parlamento a riferire sul Russiagate. Salvini risponde che vuole rispettare il lavoro della magistratura, ma la tensione tra i due già si percepisce nettamente.

“E’ contento che non deve girare più da ministro dell’Interno in mutande per le spiagge italiane come ha fatto questa estate?”, lo stuzzica Lilli Gruber. “Perché in mutande? Ero in costume – replica Salvini – Ma lei in spiaggia va con lo smoking o in costume?”. Uno scambio al vetriolo che certifica come tra i due non ci sia questo grande “feeling”.