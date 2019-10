Le Iene ricordano Nadia Toffa: l’assenza di Ilary Blasi fa discutere – VIDEO

Ieri a Le Iene Ilary Blasi non era presente per salutare Nadia Toffa, pioggia di critiche e insulti per la conduttrice

La prima puntata de Le Iene andata in onda ieri 1 ottobre è iniziata con un commovente omaggio a Nadia Toffa.

Alessia Marcuzzi ha dedicato bellissime parole alla conduttrice e inviata de Le Iene, ha parlato del modo in cui ha affrontato la malattia con coraggio e forza, dicendo però che lei sapeva sin dall’inizio che non sarebbe sopravvissuta a lungo.

Dopo il discorso della Marcuzzi, è andato in onda il video inedito di Nadia, dove spiega di voler incontrare davanti alle telecamere le persone che le sono state più vicine e che sono le più importanti per lei.

In studio erano presenti tutti gli inviati e i conduttori che in questi anni hanno lavorato insieme alla Toffa, in moltissimi hanno subito notato l’assenza di Ilary Blasi.

Come mai la Blasi non era presente alla prima puntata de Le Iene per ricordare Nadia? A fare chiarezza è stata lei stessa su Instagram, al momento si trova a Londra per lavoro.

Sara Fonte