Meghan Markle fa causa al ‘Mail on Sunday’: il Principe Harry la paragona a Lady Diana – VIDEO

Meghan Markle fa causa al ‘Mail on Sunday’, il Principe Harry spiega il suo gesto e la paragona a Lady Diana

Meghan Markle ha fatto causa al ‘Mail on Sunday’. Il motivo? Il tabloid ha pubblicato una lettera che lei ha scritto al padre.

Tramite un comunicato il Principe Harry ha spiegato che la moglie è stata costretta a compiere questo gesto perché questo tipo di media “conduce campagne contro individui senza pensare alle conseguenze.”

Harry ha fatto sapere di non voler assistere in silenzio alla sofferenza della moglie, ha poi paragonato la sua situazione a quella della madre Lady Diana. Queste le sue parole: “La mia più grande paura è che la storia si ripeta arriva il momento in cui l’unica cosa da fare è schierarsi contro questo comportamento perché distrugge le persone e distrugge le vite.”

Il Principe Harry ha poi concluso dicendo: “Anche se questa azione non può essere la più sicura è quella giusta ho visto quello che succede quando qualcuno che amo è mercificato ad un punto che non è più visto o trattato come una persona reale.”

Sara Fonte