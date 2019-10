Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2019: il Cancro ha tre giornate buone, ottobre è un mese rivelatore per i Gemelli

Mercoledì 2 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo è un oroscopo in crescita. Certo, settembre non è che sia stato proprio esaltante per le questioni di lavoro. Voglio però fare un distinguo. I lavori che sono iniziati diversi anni fa hanno solamente avuto un piccolo calo, mentre proprio le situazioni che sono nate a settembre sono in deficit serio perché come sapete in astrologia conta molto la data di nascita e questo non vale solo per le persone: vale anche per le attività. Quindi tutto quello che è nato a settembre è destinato a non essere riconfermato, mentre situazioni di lavoro nate anni prima- anche con un oroscopo buono- sono sottoposte a un calo. L’amore può riprendere proprio in questo mese di ottobre, ancora di più da giorno 8 quando non avremo più Venere opposta. Devo dire che per l’Ariete questo senso di precarietà che poi si spinge anche alle questioni familiari, lavorative, come ho già spiegato, è sempre forte ma è in calo nei prossimi giorni;

Toro. Giornate importanti per il segno del Toro che prima o poi dovrà mettere a posto alcune questioni legate alle proprietà. Naturalmente, qui si offrono diverse prospettive: i giovani potranno pensare a un affitto, se hanno i soldini o qualcuno glieli presta a un acquisto, oppure ci sono proprio da sistemare questioni tra parenti per un lascito o per qualcosa che comunque riguarda la famiglia. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Per il Toro questo mese di ottobre sarà un mese di dentro o fuori definitivo in amore, come dico sempre io. Nel senso che se c’è una cosa che funziona andrà avanti ma sarà soggetta a critica, mentre quelli che non vanno- di rapporti- saranno chiusi;

Gemelli. Una giornata interessante per un Gemelli che spera molto nei prossimi mesi. Io credo che tu sia d’accordo con me. Dovresti aver notato che già qualcosa si muove, magari piccole promesse non ancora certezze, ma rispetto al buio che c’era nella prima parte di settembre e addirittura nella prima parte dell’anno, va meglio e sono un pochini quelli che hanno una questione legale, devono risolvere un problema contrattuale. In amore è possibile vivere delle emozioni particolari. Settembre è stato un mese, all’inizio, pesante, poi facile. Ottobre è un mese che mette alla luce delle peculiarità di un rapporto, nel bene e nel male;

Cancro. Giornata interessante per il segno del Cancro, anzi direi tre giornate che si susseguono con una grande vitalità. Vincere una sfida è possibile. Potresti aver ricevuto anche un incarico importante. Tu sai che tutto quello che hai fatto di recente è stato un po’ sofferto, quindi anche se hai fatto bene una cosa non ti hanno dato i meriti per quello che hai fatto, poi addirittura sei stato criticato. Saturno in opposizione indica questo, poi per alcuni c’ anche una questione particolare che riguarda il lavoro da definire. Ora la fine dell’anno porterà dei nodi al pettine, quindi se tu hai commesso un errore oppure ci sono state delle insofferenze nel passato, bisognerà risolvere il tutto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Mercoledì sottotono per chi sta cercando, appartenente al segno del Leone, di ritrovare un po’ di stabilità emotiva, e tra l’altro va ricordato che ottobre è un mese un po’ particolare per il lavoro, per le relazioni in genere. Per esempio, se nell’ambito della professione non pensi di essere seguito come tu vorresti, se non credi di aver avuto quello a cui avevi diritto potresti sempre dire “Basta, me ne vado. Arrivederci”. Resti comunque forte anche in queste decisioni drastiche. Cura una persona di famiglia che ultimamente hai avuto un problema personale o è stata messa in mezzo a un piccolo guaio;

Vergine. Questa di mercoledì, per la Vergine, è una giornata un pochino faticosa però per la Vergine la fatica è anche ben affrontata quando è una fatica di mentre produttiva, cioè quando lo stress ti porta ad avere delle piccole o grandi vittorie. Momento particolare per le relazioni, per l’amore, per tutto quello che può essere importante per il futuro. Bisogna utilizzare un po’ di cautela nelle relazioni con gli altri. Questi tre giorni possono essere molto particolari e comunque sei al centro di molte tensioni che saprai risolvere;

Bilancia. La Bilancia deve cercare di muoversi tra mercoledì e venerdì perché sabato e domenica saranno delle giornate un pochino più nervose. Va ricordato che gli amori nati a settembre possono anche continuare, ma che un po’come altri segni- il Cancro, l’Ariete- tu senti questa grande tensione sulle spalle. Forse queste spalle sono realmente affaticate perché c’è un peso che hai caricato diverso tempo fa, il peso per il lavoro, di un’azienda, di una responsabilità, e poi queste persone che stanno attorno a te, che non trovano mai pace e ti mettono in mezzo a tante elle discussioni… Quanto ti piacerebbe a volte la sera startene per conto tuo!

Scorpione. Lo Scorpione ha avuto delle stelle agitate. Più volte ho ricordato che agosto è stato un mese a cardiopalma, ma adesso tutto sembra sistemarsi o quantomeno ci sono delle possibilità in più. Tra l’altro, consiglio proprio dal giorno 8 di parlare chiaro con persone che ti vogliono bene perché potresti riscoprire un amore, un’amicizia e non escludo che qualche Scorpione sia un po’ preoccupato per la salute, per la forma, di una persona cara oppure da agosto stia seguendo proprio delle cure anche semplicemente estetiche, dimagranti. Non è detto che si stia per forza male, però diciamo che il tuo organismo, ecco ha bisogno di un rinforzo;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La cosa importante è che il Sagittario non si arrende mai. Più volte ho spiegato che questo è un segno zodiacale perennemente giovane. Se voi andate a vedere i big nati sotto il segno del Sagittario, le persone famose, spesso scoprirete che dimostrano meno anni di quelli che in effetti hanno. È un oroscopo importante quello del Sagittario, sempreverde perché ha la mente sempre aperta. Io penso che si diventa un po’ cupi, un po’ “anziani”, quando ci chiudiamo di fronte alla realtà: cosa che il Sagittario non fa mai, per cui il Sagittario non è mai “anziano” perché anche quando ha 70 anni non rinuncia alla tecnologia, agli strumenti per comunicare. Insomma, chiuso in un guscio il Sagittario non sa stare e se qualche Sagittario che mi accolta è rimasto un po’ troppo chiuso deve aprirsi perché questo è un segno che deve esplorare il mondo, altrimenti diventa insofferente;

Capricorno. Pare che il Capricorno abbia un grande impeto determinato dalla presenza di Saturno nel segno, e pensiamo che Giove sarà nel segno dalla fine dell’anno: Saturno e Giove nel segno, negli anni ’60 ci fu questa combinazione pazzesca. Tra l’altro, in quegli anni e negli anni successivi, molti ragazzi scesero in piazza per manifestare. Ricordate i famosi anni 60, e questo sta accadendo anche ultimamente, quindi c’è un certo movimento nel cielo che ti riguarda direttamente. Giove e Saturno essendo nel tuo segno, portano anche questa necessità di rivelare la tua voglia di fare, la tua identità, la tua ambizione anche alle persone che ti circondano. Amore ancora un po’ offuscato da troppe tensioni ma dalla prossima settimana via libera;

Acquario. Anche le coppie che si vogliono bene, nate sotto il segno dell’Acquario, dovrebbero cercare di ottimizzare progetti e spese. L’Acquario può mettere in ordine ma l’importante è che ottimizzi le cose. Io posso mettere in ordine un armadio, buttando tutto dentro a una scatola, e all’apparenza avere l’idea che tutto sia in ordine. Poi, quando apro la scatola con tutto ammucchiato non so neanche che cosa contenga. Ecco, l’ordine è una cosa e l’organizzazione un’altra e a volte l’Acquario pecca dal punto di vista dell’organizzazione. Ecco perché, soprattutto dal punto di vista del lavoro, ma direi anche in amore, è il caso di organizzarsi altrimenti certe tensioni potranno risalire a galla;

Pesci. Giornata interessante per il segno dei Pesci, per i contatti e forse un po’ faticosa per il fisico: piedi, caviglie delicati. Potrei darti due stelle su cinque per quanto riguarda la forza, mentre per il lavoro ti do quattro stelle. Tra l’altro sei in recupero e come ho spiegato più volte se qualcuno ha cercato di metterti fuori gioco sarà messo fuori gioco a sua volta, nel senso che sarai tu il vincitore. Oggi però sei un po’ pigro: questa Luna è in buon aspetto, ama non avvantaggia, e questa sera potresti essere ancora un po’ più indolente anche in amore. Attenzione alle provocazioni;

