Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 2 ottobre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“I ticket in base al reddito”

La manovra. Tra le misure allo studio l’impossibilità di chiedere sgravi per i pagamenti in contanti

Detrazioni azzerate oltre i 300mila euro. Le famiglie verseranno per le colf

Altre novità arrivano dalla Manovra economica e riguardano, stavolta, i ticket sanitari: cambia il sistema, con l’introduzione del pagamento in base al reddito e con un limite massimo di spesa annua che consentirà- a chi lo supererà- di non pagare altre visite. Stop al superticket per le visite specialistiche. Non ci saranno sgravi, invece, per chi pagherà in contanti.

-“Vertici segreti tra Usa e 007

Sui dazi si tratta con Pompeo”

Due riunioni tra il ministro Barr e i capi dei nostri Servizi

Emergono altri dettagli sul Russiagate grazie a una notizia pubblicata dal New York Times. Il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti d’America, William Barr, qualche giorno fa avrebbe avuto due incontri segreti con gli 007 italiani. Gli incontri, autorizzati da Giuseppe Conte, avrebbero avuto lo scopo di cercare prove per screditare il lavoro di Robert Mueller, il Super Procuratore che indaga sul Russiagate, e sulla situazione del professor Mifsud (l’ex professore della Link Campus University scomparso da due anni e figura cardine del caso).

Il Sole 24 Ore

-“Usa, corrono i crediti ad alto rischio alle famiglie”

-“Più tasse ambientali per 1,8 miliardi”

La Nadef

“… Su ogni litro di gasolio al costo di 1,483 euro lo Stato oggi incassa 0,88 centesimi di euro: il 42% come accisa (0,617 al litro) e il 18% come prelievo Iva ad aliquota ordinaria del 22 per cento. A parità di consumi del 2018, l’aumento di un solo centesimo di euro al litro porterebbe nelle casse dell’Erario, come detto 144 milioni di euro: 96 milioni sotto la voce accisa e 48 milioni sotto la voce Iva. In pratica, se si volesse addirittura azzerare il differenziale tra il prezzo della benzina e quello diesel, con 10 centesimi di aumento lo Stato si garantirebbe un gettito di poco meno di 1,5 miliardi”. Così il sole 24 Ore su una nuova, possibile, tassa sul gasolio, una tassa ambientale che servirebbe a recuperare 144 milioni di euro. Come? Aumentando di un centesimo il prezzo di ogni litro di diesel. Questa un’altra delle soluzioni al vaglio del governo per la Manovra del 2020. In molti si sono opposti all’inserimento di nuove tasse, basti pensare all’opposizione di Di Maio e Renzi sull’aumento dell’Iva, ma pare che nuove imposte possano prendere piede se varate in nome della difesa dell’ambiente.

La Gazzetta dello Sport

-“Atto di forza”

Champions: la Juve abbatte il Leverkusen

A Torino, secco 3-0 della Juventus contro il Bayern Leverkusen in Champions League. La tripletta ha la firma di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Proprio il Pipita si è mostrato per tutta la serata in grande spolvero, realizzando- oltre al gol- anche un assist decisivo. Sconfitta amarissima dell’Atalanta: dopo aver messo in difficoltà lo Shakhtar per tutta la partita, una ripartenza ha punito la squadra bergamasca proprio a fine gara. Lo Shakhtar ha vinto per 2 reti a 1 quasi segnando la seconda rete oltre il 90esimo minuto, quasi allo scadere dei minuti di recupero.

La Repubblica

-“L’Italia promessa”

Sanità, il ticket si pagherà in base al reddito, previsto un tetto. Scuola, concorso per 24 mila assunzioni

L’Ue promuove (per ora) la manovra: il nodo, i 7 miliardi di gettito previsti dalla lotta all’evasione

Un Daspo per i commercialisti: sospeso chi favorisce le frodi anti-fisco

La nuova Manovra che il governo Conte-bis sta cercando di varare si basa sulla lotta all’evasione fiscale e prevede l’attuazione di diversi provvedimenti che al momento sembrano incontrare il favore di Bruxelles. Si passa dal ticket pagato sulla base del reddito di ogni cittadino alla Daspo, cioè la sanzione pensata per commercialisti, consulenti del lavoro e altre figure professionali chiamate a certificare il diritto alle compensazioni: chi bara da questo punto di vista, favorendo l’evasione, sarà punito con una sospensione temporanea o permanente dall’esercizio della professione.

-“Il sangue di Hong Kong”

Poliziotto spara a bruciapelo su uno studente nel giorno dei 70 anni della Repubblica cinese

Shock a Hong Kong. Nel corso dei violenti scontri tra manifestanti a poliziotti, proprio in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della Repubblica cinese, un poliziotto ha sparato e ha colpito al torace un attivista che ora versa in gravi condizioni di salute. Secondo quanto dichiarato da un testimone, l’attivista stava caricando utilizzando una barra di metallo. Altre persone, a decine, sono state ricoverate in diversi ospedali della zona.

La Stampa

-“Sotto i 26mila euro in busta paga

Da luglio duecento euro in più”

Gli effetti della manovra. Addio al ticket sanitario uguale per tutti

Trattativa con Bruxelles, il governo vuol chiedere 6 miliardi di flessibilità

-“Conte confessa a Pompeo: per il 5G cinese non dormo la notte”

Ieri Giuseppe Conte e Sergio Mattarella hanno incontrato Mike Pompeo, il Segretario di Stato americano arrivato in visita ufficiale a Roma, e oggi toccherà a Luigi Di Maio in qualità di Ministro degli Esteri. Il colloquio tra Pompeo e Conte si è concentrato sulla questione dei rapporti economico-commerciali tra Italia e States e soprattutto sulla questione dei nuovi dazi voluti da Trump. Si è parlato anche di Libia, ed entrambi hanno concordato che va trovata una situazione politica: quella militare è insostenibile.

Maria Mento