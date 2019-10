Stasera in TV | Cosa c’è oggi 2 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 2 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Arrivano i prof”: mentre quasi tutti festeggiano la promozione all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a diplomarsi. Il Manzoni, viene riconosciuto come il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati dall’algoritmo ministeriale, nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il primo episodio della nuova stagione della fiction “Rocco Schiavone”. In seconda serata, il film “Il ministro”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”, seguito dal film “Arriva la bufera”.

Su Canale 5 va in onda il film “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”: la vita di Samuel, “eterno Piter Pan” sempre in cerca di evasione, viene sconvolta dall’arrivo di una figlia. Subito dopo, il film “Che cosa aspettarsi quando si aspetta”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hercules – La leggenda ha inizio”: siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avance di Zeus, per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Hebe, principessa di Creta, che è stata, però, promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello dell’eroe. Una volta divenuto consapevole della grandiosità del proprio destino, il giovane semidio dovrà compiere una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi. A seguire, “Pressing Champions League”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre su Real Time va in onda l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista”

Maria Rita Gagliardi