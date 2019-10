Automobilista si addormenta al volante, il successivo incidente causa la morte di una 16enne

Un automobilista si addormenta al volante e va a sbattere contro un’auto che procedeva in direzione opposta. Nel tragico incidente è morta una sedicenne.

L’ultimo giorno di vita di Rose Roebuck, 16enne aspirante attrice di Chiddingfold, era stato semplicemente perfetto. La ragazza aveva passato una giornata di mare insieme alla madre, alla sorella ed al fidanzato. Nel tardo pomeriggio avevano dato un ultimo sguardo alla spiaggia ed erano saliti in auto per fare rotta verso casa. Questo bellissimo quadretto familiare è stato però spazzato via durante il tragitto, quando Daniel Scales, uomo di 43 anni, ha perso il controllo del veicolo e si è andato a schiantare contro la fiancata della loro auto.

L’impatto è stato violentissimo e la povera Rose è stata colpita in pieno. La sedicenne è stata portata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, però, la giovane è morta il mattino seguente. Ad oltre un mese di distanza dall’accaduto, nel giorno in cui il giudice ha pronunciato la sentenza di colpevolezza ai danni dell’automobilista, la mamma ha voluto ringraziare tutti coloro gli sono stati vicini in questo periodo difficile: “Rose era una ragazza intelligente, talentuosa e affettuosa. Aveva un brillante futuro davanti. Tutti i messaggi che mi sono giunti dimostrano quanto fosse ben voluta e quante persone aveva toccato nel profondo”.

Automobilista si addormenta e causa la morte di una 16enne, condannato per omicidio stradale

Il giudice incaricato di giudicare il caso ha compreso che l’uomo era realmente rammaricato per quanto successo e che si è trattato di un drammatico incidente. Ciò nonostante non può passare sopra alle sue negligenze: “E’ comunemente concepito come un caso di guida pericolosa quando qualcuno si mette alla guidare consapevole di non aver riposato a sufficienza e superando il limite di velocità. Se avessi guidato entro i limiti – dice all’imputato – le conseguenze sarebbero state minori”. Spiegato il motivo della sua decisione, il magistrato lo ha condannato a 28 mesi di reclusione per omicidio stradale colposo e gli ha sospeso la patente per 3 anni e 2 mesi.