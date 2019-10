Cotto e mangiato, ricetta 2 ottobre: bouqet di paccheri alla zucca

Maurizio Rosazza, influencer nel mondo della gastronomia, oggi è stato ospite della Rubrica Cotto E Mangiato, “regnando” nella cucina di Tessa Gelisio. La ricetta proposta? Bouquet di paccheri alla zucca.

La ricetta

Per quel che concerne la ricetta, gli ingredienti sono:

Zucca

salvia

cannella q.b.

pepe

pecorino

paccheri

cordino di porro

Latte

Amido di mais

Formaggio grattugiato

La prima cosa da fare è mettere a soffriggere la cipolla in olio e aggiungere la zucca. Prendere della salvia e aggiungerlo alla zucca e fare cuocere. A cottura ultimata togliamo la salvia e tritiamo la zucca con aggiunta di pepe, cannella, pecorino e formaggio grattugiato.

Nel frattempo, lessiamo i paccheri, facendo attenzione a scolarli ancora al dente. In un sac a poche inseriamo la crema di zucca e su una teglia ricoperta da carta forno iniziamo a posizionare in verticale (in piedi) i nostri paccheri per farcirli. Per tenerli su insieme, aiutiamoci con un cordino di porro precedentemente sbollentato. Mettiamo in forno a 200 gradi grill per 20 minuti.

Metre la pasta si dora, prepariamo una Fonduta con latte e formaggio. Mettiamo a cuocere del latte in pentola con aggiunta di amido di mais e di formaggio grattugiato. Prendiamo un piatto da portata, prepariamo un letto di fonduta e poggiamo il nostro bouquet appena sfornato. A piacere decoriamo con qualche fogliolina di menta. E il mazzo è servito.