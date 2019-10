Diletta Leotta risponde con savoir-faire al coro del San Paolo

A bordo campo per la diretta dal San Paolo, Diletta Leotta ha risposto con classe al poco elegante coro dei tifosi che le chiedevano di “uscirle”.

Da qualche anno a questa parte Diletta Leotta ha superato i confini del mondo del giornalismo sportivo ed è diventata una vera e propria star. Nel corso di questi anni la bella presentatrice catanese ha dimostrato di avere una grande capacità nel gestire sia le trasmissioni televisive (dall’anno scorso è il volto di Dazn) che quelle radiofoniche. Conduzione impeccabile, phisique du role e capacità di sapersi mettere in gioco ed essere auto-ironica le hanno permesso di conquistare il consenso sia degli uomini che delle donne.

Il resto lo hanno fatto i social, dove la conduttrice sportiva è diventata una vera e propria star (4,5 milioni di follower su Instagram) grazie a foto e video che ne mostrano la vita lavorativa e privata, ma soprattutto concedono ai follower di ammirare la sua fisicità prorompente. Negli stadi, dove notoriamente c’è un eccesso di testosterone e di ironia tra il goliardico ed il becero, la presentatrice è stata spesso citata in striscioni e cori da stadio in alcuni casi lusinghieri in altri imbarazzanti ed inopportuni (la maggior parte). Ciò nonostante Diletta Leotta non ha mai perso la calma per questo ed anzi in più occasioni ha risposto alle attenzioni dei tifosi con un sorriso.

Il coro del San Paolo e la risposta impeccabile di Diletta Leotta

Durante l’ennesima domenica di lavoro allo stadio, Diletta si stava incamminando verso il tunnel degli spogliatoi insieme due collaboratori ed un bodyguard. I tifosi napoletani, accortisi della sua presenza, hanno cominciato ad intonare un coro decisamente esplicito: “Diletta fuori le tette”. Mentre la collaboratrice, infastidita da quella mancanza di rispetto, scuoteva la testa, la conduttrice ha sollevato lo sguardo verso i tifosi sorridendo, gli ha fatto cenno di “No” con la mano e dopo un pollice verso per fare capire che non aveva apprezzato. Alcuni l’hanno presa a ridere e la maggior parte dei tifosi ha deciso di tributarle un applauso.