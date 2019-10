Incidente stradale mortale sulla SS16, scontro tra due auto: una persona ha perso la vita

Ieri pomeriggio, un violento impatto tra una Soda a una Alfa Romeo sulla Strada Statale 16 ha decretato la morte di una persona. Si indaga sulla dinamica del sinistro

Un brutto sinistro stradale ha coinvolto, ieri nel tardo pomeriggio, due automobili che stavano percorrendo la Strada Statale 16 (Foggia, Puglia) e che forse si sono scontrate per via di una mancata precedenza. I due automobilisti, che si trovavano alla guida di una Skoda e di una Alfa Romeo, sono rimasti feriti. Entrambi son stati soccorsi e trasferiti in ospedale, ma uno dei due non ce l’ha fatta a causa dell’estrema gravità delle lesioni riportate ed è morto. Si tratta di un uomo di 79 anni.

Incidente stradale mortale a Foggia, l’incidente a 7 km dal centro cittadino pugliese

Due automobili che ieri pomeriggio si sono ritrovate entrambe a percorrere la Strada Statale 16 sono entrate in collisione tra loro a circa 7 km di distanza da Foggia. Si tratta di una Alfa Romeo e di una Skoda, a bordo della quale c’erano soltanto due uomini (i conducenti). Secondo quanto riporta Foggia Today, nell’impatto tutti e due gli uomini hanno riportato delle ferite, mortali nel caso del 79enne Sergio Bonfiglio che è deceduto più tardi, in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, il cui intervento si è resa necessario per estrarre i due feriti dalle lamiere dei rispettivi abitacoli.

Incidente stradale mortale a Foggia, forse la causa una mancata precedenza

Gli uomini coinvolti nel tragico sinistro sono stati trasportati in ospedale. Qui le condizioni di salute del 79enne sono precipitate fino all’avvenuta morte. Adesso le Forze dell’Ordine dovranno indagare per comprendere come siano andate le cose e per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. le due vetture poterebbero essere entrate in contatto per un caso di mancata precedenza, ma ancora non ci sono certezze su questo fronte.

Maria Mento