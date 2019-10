Ivana Mrazova e Luca Onestini sono in crisi? L’ex gieffina fa chiarezza – VIDEO

Ivana Mrazova e Luca Onestini più innamorati che mai, l’ex gieffina fa sapere che la loro storia d’amore procede a gonfie vele

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, coppia nata nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore si è parlato di una presunta crisi tra loro, a lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Chi svelando che i due non hanno firmato all’ultimo un contratto per Pechino Express.

A fare chiarezza in merito alla loro relazione ci ha pensato la Mrazova. Su Instagram ha infatti detto: “Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi.”

L’ex gieffina ha concluso dicendo: “Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere.”

Sara Fonte