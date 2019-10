Meteo 4 ottobre 2019 | Previsioni del tempo di domani: diminuiscono le precipitazioni

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

4 ottobre 2019: miglioramento delle condizioni climatiche nella giornata di domani. Dopo giornate che hanno visto l’alternarsi di piogge ora sulle regioni del Nord, ora sulle regioni del Centro e del Sud, le precipitazioni saranno limitate a determinate regioni e a determinati orari della giornata. Le nubi saranno presenti un po’ in tutte le regioni, con un prevalere del sole sul Centro e sul Sud Italia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 4 ottobre 2019: Nord

Torna il sereno anche sul Nord Italia, con un mattinata dominata dal sole. Nuvole non del tutto assenti, ma limitate al Piemonte meridionale, alla Lombardia occidentale, al Veneto centro meridionale, alla Liguria. Velature più leggere e di poco conto su Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Veneto sud-occidentale e settentrionale. Pomeriggio in tono minore, con una preponderanza di fitte nubi rispetto al sole un po’ in tutte le regioni. Più soleggiate le regioni del nord-est, mentre quelle occidentali saranno baciate da qualche sprazzo di luce soprattutto nelle zone settentrionali. Serata nuvolosa su tutte le regioni del Nord e piogge sulla Valle D’Aosta. Schiarite notturne su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria occidentale, Lombardia e Trentino Alto-Adige. Le piogge cadranno sul Friuli Venezia-Giulia.

Previsioni meteo per il 4 ottobre 2019: Centro e Sardegna

Mattinata serena e soleggiata su tutto il Centro Italia. Velature leggere sulla Toscana settentrionale. Pomeriggio che vedrà l’emergere di qualche velatura in più, e comunque sempre senza inficiare le condizioni di bel tempo che saranno preponderanti: nubi miste a sole su Toscana, Marche, Sardegna e Lazio settentrionale. Nella notte, nubi su tutte le regioni del Centro, con qualche schiaritura su Lazio meridionale e Sardegna sud/nord-occidentale. Piogge sulla Toscana settentrionale. Condizioni notturne in leggero peggioramento rispetto a ciò che è previsto per la sera: sempre nubi, ma con più ampie schiarite su Lazio, Marche centrali, Sardegna e Toscana meridionale.

Previsioni meteo per il 4 ottobre 2019: Sud e Sicilia

Tengono bene le condizioni climatiche al Sud, nonostante il maltempo di questi ultimi giorni e i disagi vissuti per la pioggia soprattutto nel capoluogo campano. La giornata di domani 3 ottobre si aprirà con una nuvolosità parziale e qualche accenno di pioggia: le nuvole copriranno i cieli di Basilicata, Calabria, e in parte anche di Puglia e Molise. Buone le condizioni climatiche di Abruzzo e Sicilia, anche se la parte settentrionale dell’isola conoscerà dei rovesci mattutini. Situazione pomeridiana che si manterrà stabile rispetto al mattino: nubi un po’ intense su Basilicata, Calabria, Piglia e Sicilia centrale. Le piogge lasceranno l’isola per spostarsi sulla Puglia meridionale. Sole su Campania, Molise e Abruzzo. Serata serena, con velature lievi su Sicilia settentrionale, Calabria centrale (lato ionico), Puglia meridionale e garganica, Molise, Campania e Abruzzo costieri. Nelle ore notturne intensificazione dei fenomeni nuvolosi su tutto il meridione.

Previsioni meteo per il 4 ottobre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime caleranno ovunque, eccezion fatta per la zona dell’arco alpino. Le temperature massime caleranno sul nord-ovest e su alcune regioni del nord-est (Veneto e Friuli Venezia-Giulia), su Lazio e sud Italia. Saliranno sulle regioni del Centro e sulla Romagna. Nonostante non si previsto un tempo eccessivamente brutto, ma al più piogge localizzate e annuvolamenti, i venti soffieranno in modo forte in alcune zone d’Italia: ci riferiamo a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (lato ionico). I venti qui avranno intensità da moderata a forte. Venti con intensità da debole a moderata soffieranno sulla Sardegna (Maestrale), sulla Liguria (da sud) sulla Toscana e sul resto della Sicilia (in serata, da ovest). I mari molto mossi saranno il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Ionio, l’Adriatico meridionale. I restanti mari saranno sempre mossi, con possibilità di peggioramento sul moto ondoso del Mar Ligure.

Maria Mento