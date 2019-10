Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2019: momenti ricchi di idee per l a Vergine. I Pesci faticano nelle prossime 48 ore

Giovedì 3 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete vive le prossime 48 ore in modo rilevante, nonostante piccole tensioni, la sfiducia maturata nella seconda parte di settembre. La Luna favorevole invita ad andare avanti. Ecco, se c’è una cosa che mi piace del segno zodiacale dell’Ariete è che va avanti nonostante tutto e tutti. Certo, a volte questa determinazione può essere anche sprecata: per esempio quando ti innamori di una persona che proprio non ti vuole o quando magari insisti nel fare una cosa a livello professionale che è partita male e non può certo tornare in equilibrio. Quindi, ripeto ancora che tutte le situazioni nate da metà settembre vanno gestite con cura;

Toro. Superata la fase più complicata della settimana, da oggi- giovedì- le cose vanno meglio e devo segnalare, tra l’altro, per sabato e domenica giornate intense per l’amore. così, se avevi messo da parte un sentimento ora può tornare protagonista. Urano nel segno significa cambiare, cambiare, cambiare, quindi o cambi tu o è il destino che ti porta a fare delle scelte che magari tu non avresti voluto ma che alla fine saranno portatrici di un piccolo momento di rivoluzione nella tua esistenza;

Gemelli. Giovedì e venerdì sono due giornate che, nel complesso, producono un effetto interessante sulla tua vita. Sappiamo che molte delle situazioni che sono nate negli ultimi tempi potranno essere superate. C’è tanto da lavorare, c’è tanto da discutere, ma posso dirlo? C’è tanto anche da dimenticare. Per fortuna, tu non sei una persona che tiene il muso a lungo. Quando non ti piace più qualcuno, quando pensi di essere lontano da una personal lì per lì ci stai male ma poi la mandi a quel paese. Ecco, tutto quello che rappresenta il passato e qualche divergenza va superato;

Cancro. Ottobre è un mese importante per il segno del Cancro perché ci saranno delle soddisfazioni, degli incarichi e delle novità. Questo permetterà non solo un recupero nell’amore ma anche un recupero di energia utile per evitare sempre di annaspare come è capitato ultimamente per fare tutto e riuscire a completare le cose. Se hai un’azienda, un’attività, è tempo di ristrutturazioni, magari pensando a nuove collaborazioni, a nuovi soci. Se sei a capo di una ditta anche nuovi impiegati, perché no? In amore si recupera da giorno 8.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se le ultime due giornate sono state velate da apatia e stanchezza, direi invece che giovedì e venerdì sono giornate utili. Ottobre e novembre sono mesi in cui il Leone dovrà mettersi a tavolino e pensare a quello che ha fatto e a quello che farà: è come se dovessi tirare le somme, ecco, di tutto e quello che è accaduto di recente. I Leone che sono un po’ in crisi a livello sentimentale devono stare attenti perché ottobre è un mese di stress da questo punto di vista. Le coppie che si vogliono bene devono comunque superare un piccolo problema legato alla vita di uno dei due;

Vergine. Per il lavoro la Vergine è predisposta al meglio. Questo è un segno stakanovista. Quand’è che la Vergine decide di non lavorare? Quando ha le spalle coperte o quando ha il partner che guadagna bene, però comunque deve stare tranquillo. Se non hai questa fortuna, e quindi non sei ricco, dichiamo che in questo momento puoi diventare ricco di idee e speriamo che queste idee portino un po’ più di agevolazioni anche a livello di soldi, perché no. Spesso sei anche troppo attento ai particolari. Spesso in amore è bello lasciarsi andare e vivere solo emozioni passeggere. Sabato e domenica giornate utili per confrontarsi;

Bilancia. Avere una Luna favorevole, lo dico alla Bilancia, significa anche superare qualche problema, vicissitudine, tensione. Sole, Mercurio, Venere nel tuo segno zodiacale portano una buona energia ma anche qualche preoccupazione. Spesso la Bilancia accetta lavori importanti per mettersi in luce, poi però non capisce che più si mette in luce e più aumentano le ansie, le preoccupazioni. Tu sei una persone che non è che le ansie se le fa scivolare addosso. Se devi parlare d’amore bene oggi e domani;

Scorpione. Lo Scorpione un segno che spesso si carica addosso anche i problemi degli altri. Alcuni segni zodiacali sanno ascoltare: il segno del Cancro, il segno dello Scorpione, il segno dei Pesci, in generale i segni di acqua. tu ascolti gli altri ma parli poco di te, e nel tempo questo può essere un problema perché alla fine conosci tutto delle persone che ti stanno attorno ma quando hai un problema non sai bene a chi rivolgerti, a chi confidarti, perché non vuoi farti vedere troppo debole ma al tempo stesso ricordo questa dualità presente nel tuo segno. Marte in astrologia rappresenta la forza, l’aggressività verbale, ma poi però è segno d’acqua ed è sensibile, vulnerabile: quindi, l’apparenza inganna. Venere toccherà direttamente il tuo segno zodiacale tra qualche giorno ma è tempo anche di gettare questa maschera di forza che non porta a nulla. Molte emozioni dovranno essere recuperate mostrando ciò che sei davvero.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ecco 48 ore che per il Sagittario sono importanti, primo perché c’è la Luna nel segno e quindi via libera ai viaggi, ai contatti , e secondo perché eventuali dubbi di lavoro nati nella prima parte di settembre potranno essere superati. Se per esempio avevi un’incertezza se continuare o no un progetto, una collaborazione, adesso arriveranno delle buone novità. Direi che questo è un periodo importante per l’amore. vorrei sottolineare questo periodo, soprattutto ai cuori solitari, perché ottobre è un mese di preparazione in vista di novembre, quando Venere sarà nel segno quindi le conoscenze fatte adesso potranno diventare qualcosa di più;

Capricorno. I sentimenti in questi giorni sono velati da qualche momento di incomprensione, o perché devi pensare troppo al lavoro o perché qualcuno non pensa a te quanto vorresti. Se hai vissuto una crisi a metà anno o agli inizi dell’estate, forse non sei riuscito a recuperare. D’altronde il Capricorno, soprattutto dopo un momento d’amore che dura anni, difficile che dimentichi tutto in pochi giorni e inizi una nuova relazione. Chi ha una relazione da tempo deve cercare di dedicare più tempo all’amore e sarà più facile farlo dalla prossima settimana;

Acquario. Stai un pochino meglio. Bisogna capire così’ è accaduto nelle ultime due settimane: piccoli fastidi fisici, pelle da curare, qualche tensione che si è anche abbattuta sul tuo fisico. D’altronde, anche l’Acquario è fatto di carne e ossa anche se ogni Acquario pensa di essere indistruttibile. Gli Acquario che non hanno avuto problemi personali sono stati un po’ preoccupati per la famiglia. Ora, attenzione nei rapporti con genitori, parenti, persone care. Direi anche un po’ di attenzione alle questioni economiche. 48 ore che vanno vissute con più leggerezza;

Pesci. Giornata un po’ strana per il segno dei Pesci che, pur vivendo a breve un grande recupero, tra giovedì e venerdì dovrà mettersi alla prova. E la prima cosa che può saltare è proprio la pazienza. Non tornare indietro nel tempo, non tirare troppo la corda se ci sono dei rapporti molto difficili, perché in queste 48 ore potrebbero tornare i fastidi che hai vissuto agli inizi di settembre. Consiglio di non fare le ore piccole, di non stancarti. Sa sabato recupero generale, sempre in attesa di una fine dell’anno che ti rimette in gioco perché questo è un periodo in cui anche se non è tutto chiaro presto lo sarà. Non sottovalutare incontri, e se c’è una disputa, una questione legale, ci sono buone stelle nelle prossime settimane.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento