Probabili formazioni, settima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre?

Torna in campo la Serie A per la settima giornata di campionato. Venerdì sera si apre con Brescia-Sassuolo (anche se il match è a forte rinvio dopo la morte del patron neroverde Squinzi). Tutta l’attenzione di questa giornata sarà rivolta su San Siro, dove Inter e Juventus si sfidano nel big match di giornata domenica sera alle 20.45. Il Milan di Giampaolo, dopo tre sconfitte consecutive, va a Genova contro la squadra di Andreazzoli nell’anticipo di sabato sera. Fiorentina e Udinese si sfidano fra loro nel match delle 12.30 di domenica 6 ottobre. L’Atalanta ospita il Lecce e la Roma il Cagliari, mentre il Napoli va a Torino domenica alle 18.

Ecco tutte le probabili formazioni della settima giornata:

Probabili formazioni Brescia-Sassuolo, venerdì 4 ottobre ore 20.45:

Nel Brescia coppia d’attacco formata da Donnarumma e Balotelli; ballottaggio fra Martella e Mateju sull’out di sinistra. Possibile rientro fra i convocati di Torregrossa. Nel Sassuolo consueto 11 schierato da De Zerbi con Caputo, Defrel e Berardi nel tridente offensivo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

Probabili formazioni Spal-Parma, sabato 5 ottobre ore 15:

La Spal schiera il consueto 352 con Petagna e Floccari in avanti, anche se resta viva la concorrenza di Moncini. Cionek, Vicari e Tomovic comporranno il terzetto arretrato. In casa Parma tridente offensivo Kulusevski, Inglese, Gervinho; torna dal primo minuto Kucka. Out Darmian e Laurini.

Spal (3-5-2): Berisha E.; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala J., Murgia, Kurtic, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella Giu.; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Probabili formazioni Verona-Sampdoria, sabato 5 ottobre ore 18:

Nel Verona Juric dovrebbe schierare l’11 base con Kumbulla al centro della difesa e Verre e Zaccagni dietro il polacco Stepinski. Di Francesco col dubbio fra Rigoni e Caprari davanti in coppia con Quagliarella; ballottaggio Jankto-Ramirez a centrocampo. Ancora in dubbio la presenza di Gabbiadini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Jankto; Rigoni E., Quagliarella.

Probabili formazioni Genoa-Milan, sabato 5 ottobre ore 20.45:

Andreazzoli tornerà a schierare Pinamonti dal primo minuto di fianco a Kouamè e Schone in cabina di regia. Terzetto difensivo composto da capitan Criscito, Zapata e Romero. Tanti dubbi per Giampaolo a centrocampo con Kessié e Calhanoglu insidiati da Krunic e Paquetà. A sorpresa potrebbe restare fuori anche Suso, insidiato da Bonaventura.

Genoa (3-5-2): Radu I.; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamè.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli A., Hernandez T.; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Rafael Leao; Piatek.

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese, domenica 6 ottobre ore 12.30:

In casa Viola, Montella potrebbe confermare ancora una volta il 352 con gli stessi uomini. Ribery e Chiesa comporranno il reparto offensivo; in difesa Caceres insieme a Milenkovic e Pezzella. Nell’Udinese torna De Paul dopo le tre giornate di squalifica scontate: il talento argentino giocherà in avanti in coppia con uno fra Okaka e Lasagna. In dubbio Becao per un affaticamento muscolare.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna.

Probabili formazioni Atalanta-Lecce, domenica 6 ottobre ore 15:

Ritorna a disposizione Muriel e Gasperini potrebbe lanciarlo dal primo minuto in coppia con Zapata. Sia in difesa che in mezzo al campo potrebbe esserci un po’ di turnover. Nel Lecce ancora noie fisiche per Lapadula e Farias: in attacco Mancosu agirà alle spalle di Falco e Babacar. Lucioni e Rossettini guideranno la difesa salentina.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Kjaer; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Muriel, Zapata.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Babacar, Falco.

Probabili formazioni Bologna-Lazio, domenica 6 ottobre ore 15:

Nel Bologna è out per squalifica Soriano. Dzemaili potrebbe avanzare il proprio raggio d’azione con Orsolini e Sansone ai suoi lati e Palacio terminale offensivo. In casa Lazio, Correa è in forte dubbio per un affaticamento muscolare, Caicedo potrebbe prendere il suo posto di fianco a Immobile.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denwsil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone N.; Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari M., Milinkovic-Savic S., Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Probabili formazioni Roma-Cagliari, domenica 6 ottobre ore 15:

Tanti problemi in casa Roma. Ai lungodegenti Perotti e Under si sono aggiunti anche Pellegrini, operato in settimana, e Mkhitaryan. Nei tre dietro Dzeko potrebbe avanzare Florenzi insieme a Kluivert e Zaniolo; Spinazzola sull’out di destra. In casa Cagliari giocherà Nainggolan dal primo minuto a centrocampo insieme a Nandez, Rog e Castro; coppia d’attacco Joao Pedro-Simeone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini Lu.; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Probabili formazioni Torino-Napoli, domenica 6 ottobre ore 18:

Ballottaggio fra Verdi e Zaza come partner d’attacco di Belotti in casa Toro. In difesa dovrebbero giocare Nkoulou, Izzo e Bonifazi; squalificato Bremer. Nel Napoli ultimo turno di squalifica per Koulibaly e problemi per Maksimovic: in difesa di fianco a Manolas agirà Luperto. Mertens e Insigne torneranno in campo dal primo minuto dopo l’esclusione in Champions; ballottaggio a tre fra Llorente, Lozano e Milik per completare il reparto d’attacco.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli; Verdi, Belotti.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Probabili formazioni Inter-Juventus, domenica 6 ottobre ore 20.45:

In casa Inter c’è apprensione per le condizioni di Lukaku, ma il belga dovrebbe stringere i denti e scendere in campo in attacco insieme a Lautaro Martinez. Per il resto, Antonio Conte schiererà la formazione tipo. Pochi dubbi anche in casa juventina con Higuain favorito su Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo; Ramsey dovrebbe agire in posizione di trequartista al posto di Bernardeschi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku R., Lautaro Martinez.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.