Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 3 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 3 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “Un passo dal cielo”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 parte lo show di intrattenimento “Maledetti amici miei”. A seguire, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il segreto dei suoi occhi”: da 13 anni, Ray, ex agente dell’Fbi, è sulle tracce del delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega Jess, e la caccia all’uomo si incrocia e sovrappone alla guerra al terrorismo islamico iniziata subito dopo l’11 settembre. Da 13 anni Ray è innamorato di Claire, algida vice procuratore distrettuale, sentimentalmente impegnata con un altro. La frustrazione parallela che l’uomo prova sul piano personale e su quello professionale lo stanno lentamente logorando, finchè finalmente Ray trova una traccia del killer scomparso, e coinvolge Jess e Claire nella sua missione. Ma niente è come sembra, e il rischio di accanirsi contro il nemico sbagliato, sia esso uno sbandato o un attivista islamico, è grande. Subito dopo, il documentario “Doc3 – Diari di Gaza”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. In seconda serata, il film “Belle al bar”.

Su Canale 5 torna l’intrattenimento per tutta la famiglia con “Eurogames”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di “Shopping Night”.

Maria Rita Gagliardi