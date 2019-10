Adrian, lo show di Celentano sospeso lo scorso anno, torna al posto del GFVip

“Adrian”, lo show di Adriano Celentano, in onda su Canale 5 e sospeso per bassi ascolti, sta per tornare in tv, al posto del “Grande Fratello Vip”.

Conclusa l’edizione in corso di “Temptation Island Vip”, su Canale 5 sarebbe dovuta andare in onda la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta da Alfonso Signorini. Attraverso un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato lo slittamento del reality show, che si sarebbe concluso a dicembre, al 2020, per motivi commerciali.

Al suo posto, dopo la sospensione dello scorso anno per bassi ascolti, andrà in onda “Adrian”, programma, molto discusso, che ha per protagonista Adriano Celentano. Lo scorso anno, il programma, criticato dal pubblico e dalla critica televisiva, era stato interrotto, prima per un presunto malessere del Molleggiato, poi per motivi che non stati resi noti.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, Persilvio Berlusconi ha manifestato l’intenzione di dare una seconda chance al programma che, infatti, rivedremo presto in tv.

Le indiscrezioni su “Adriano”

Il programma, che cambierà titolo in “Adriano”, andrà in onda a partire da inizi novembre, per quattro puntate dagli studi di Cologno Monzese. Questa volta, Celentano sarà volto diretto della trasmissione e, insieme alla moglie Claudia Mori, sarebbe a lavoro da settimane per mettere in piedi un vero e proprio one men show che, si spera, saprà attirare l’attenzione del pubblico italiano.

Come andrà? Lo sapremo tra qualche settimana!

Maria Rita Gagliardi