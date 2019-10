Anticipazioni Rosy Abate 2, quarta puntata: Leonardo in carcere

Le anticipazioni della quarta puntata di “Rosy Abate 2”.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di “Rosy Abate 2” che si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Ecco cosa succederà.

Rosy è disperata perché Leonardo, incastrato da Costello, è finito in carcere per l’omicidio di Nadia che non ha commesso, come hanno dimostrato le immagini delle videocamere di sorveglianza che ha visto Diego.

Il giovane viene mandato in un carcere minorile, dove finisce nel mirino di una serie di aggressioni su commissione dello stesso Costello. Per cercare di salvarlo, Rosy stringe un’insolita alleanza con Regina e Luca, ormai certo dell’innocenza di Leonardo.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con la quarta puntata di “Rosy Abate 2”!

Maria Rita Gagliardi