Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati? Il pugile beccato con una mora – VIDEO

Daniele Scardina fotografato con una ragazza mora a Miami, lui e Diletta Leotta si sono lasciati?

Si torna a parlare di Diletta Leotta, dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì la nota conduttrice sembrava aver ritrovato l’amore con il pugile Daniele Scardina, le cose però potrebbero essere cambiate.

La Leotta e il pugile si sono già lasciati? A lasciarlo intendere è stato il settimanale Diva e Donna dopo aver beccato Scardina in compagnia di una mora a Miami. Nelle foto pubblicate dalla rivista si vedono i due che scherzano e prendono il sole.

Nelle foto sembra che Daniele prenda per mano la ragazza prima di andare via dalla spiaggia. Lui e Diletta non stanno più insieme? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprirlo.

Sara Fonte