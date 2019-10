Gatto di razza viene ricoverato per sfinimento dopo una notte brava con 5 gattine in calore

Un gatto di razza Blu di Russia è finito ricoverato per sfinimento dopo che il padrone lo ha lasciato per una notte in un ricovero per animali, dove ha copulato con 5 gattine diverse.

Una notte da stallone per Xiaopi, gatto di razza Blu di Russia, si è conclusa con un ricovero per sfinimento in una clinica. L’assurda storia è stata raccontata sui social media dal padrone del gatto, Zhao, dopo che i gestori del ricovero per animali lo avevano redarguito per il comportamento del suo micio. Secondo quanto apprendiamo dal ‘Daily Star‘, il signor Zhao aveva lasciato il micio nel ricovero per animali per poter andare a fare un weekend fuori con la sua compagna. Solo il lunedì, quando è tornato per prendere il gatto, ha scoperto che Xiaopi era esausto perché durante la notte aveva copulato almeno con 5 gattine (anche loro ospiti del ricovero).

Il risultato di quella notte da conquistatore è che il povero Xiaopi era incapace di muoversi ed è stato ricoverato in una clinica dove gli hanno fornito una soluzione salina che gli permettesse di recuperare le energie perdute durante la notte. Come se questo non bastasse, gli operatori del ricovero lo hanno assalito dicendogli che doveva comunicare ai padroni delle gattine quanto era successo.

Gatto ricoverato per sfinimento, il padrone è furioso

Letteralmente infuriato per quanto successo Zhao si è sfogato sui social scrivendo: “Lo hanno lasciato libero di girare tutta la notte. Va bene, tutti i gatti vengono lasciati liberi. Tra le 22 e le 5 il mio gatto si è accoppiato con 5 femmine, almeno da quanto ho potuto osservare dalle riprese. Quelli del ricovero erano arrabbiati con me, dicendomi che i proprietari degli altri gatti non avevano pianificato i cuccioli”, quindi ha concluso: “Il mio ca*** di gatto è sfinito ed è colpa mia?”.

Alla fine tutto si è concluso per il meglio, i padroni degli altri gatti non si sono seccati ed anzi gli hanno proposto di poter tenere uno dei cuccioli dietro pagamento. D’altronde il Gatto blu di Russia è una razza pregiata e per un cucciolo gli amanti dei felini sono disposti a pagare. Il ricovero per animali ha pagato Zhao i costi del ricovero di Xiaopi, ed il micio stallone si è ripreso dalla notte brava.