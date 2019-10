Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 ottobre 2019: l’Ariete deve essere prudente nel weekend, lo Scorpione è in crescita

Venerdì 4 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete in questo weekend dovrebbe essere invitato alla prudenza. Già da qualche sabato-domenica non ci sono le idee chiare o magari sei costretto a fare cose che non ti piacciono. La sperimentazione e il rischio sono pane quotidiano per il segno zodiacale dell’Ariete, però quando si eccede anche un segno che apparentemente sfida il destino può innervosirsi e diventare agitato. Sabato e domenica giornate da tenere sotto controllo. Già questa sera qualcuno potrebbe preoccuparsi un po’. Bisogna fare in modo che l’amore non sia coinvolto da queste tensioni. Presto Venere non sarà più opposta;

Toro. Questo weekend per il Toro è in crescendo e sono contento di poter dire che se ci sono stati dei problemi all’inizio della settimana si può recuperare. Poi tra l’altro, proprio sabato e domenica sono giornate un po’ migliori per tutto. Con Capricorno, Cancro, Vergine potresti avere qualche contatto interessante e tra l’altro il Toro si appresta a vivere in 2020 di grande sfarzo e magari di grande sforzo, però se le imprese valgono la spesa – cioè se hai in mente dei progetti che sono importanti e da sviluppare- non tirarti indietro. Potrebbero riguardare anche la casa;

Gemelli. I Gemelli sono forti e battaglieri, ma dall’anno scorso hanno Giove contro. Quando va via questo Giove contro? Il 2 dicembre, quindi siamo agli sgoccioli, il peggio è passato e probabilmente tu sai che da novembre e da dicembre ancor di più recupererai un progetto di lavoro e tornerai a fare quello che vuoi. Chi lavora come dipendente magari non avrà questi cambiamenti così evidenti, però potrebbe cercare un nuovo ruolo. In amore ci sono delle scelte importanti da fare in vista anche di una fine dell’anno che porterà un dentro o fuori definitivo in tutte quelle storie che non valgono;

Cancro. Approfitta di questa giornata di venerdì se devi parlare di questioni importanti perché poi sabato e domenica potresti gettare la spugna. I Cancro veramente sono degli eroi, quasi, perché sono riusciti a mantenere quello che avevano o a fare di più pur avendo Saturno contrario. Insomma, come camminare con il vento che è contro di te, un vento forte che rischia anche di farti cadere. Se c’è un partner, una persona che non risponde alle tue richieste, devi parlare un po’ più intimamente dei problemi che ci sono. Riuscirà meglio da giorno 8.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone sentimenti premiati. Se intendi rivelare il tuo amore puoi farlo. Questo segno zodiacale è generosissimo nei confronti delle persone che ama e che lo amano. Diventa addirittura vendicativo quando capisce di essere stato ingannato. In questo periodo molti ti chiedono di portare avanti progetti, lavori, che tu comunque puoi fare al meglio delle tue capacità. Questo è un anno con Giove, favorevole ancora per qualche settimana, che ti permette di far vedere quanto vali. È chiaro che contano le proprio energie, le proprie forze: non tutti i Leone possono eccellere. Chi vale ottiene, chi non ha capacità d’azione o fa una cosa che non è di sua competenza può anche sbagliare, però il periodo dice che ci sono delle responsabilità, cioè che qualcuno ti affiderà una cosa importante. L’amore è molto vivace ma a ottobre avrà bisogno di verifiche;

Vergine. Questo venerdì per la Vergine riporta alla luce una grande energia che coinvolge il segno. Anche se la Luna è dissonante, stasera e anche sabato e domenica c’è la possibilità di recuperare un discorso d’amore, ma ci vuole tanta, tanta energia, tanta positività. Gli uomini del segno sono spesso molto attenti alle vicende di lavoro, di tipo pratico, e un po’ meno alla famiglia, e quindi le donne sposate a un uomo della Vergine potrebbero lamentarsi. Le donne Vergine spesso, invece, hanno la tendenza in amore a sminuzzare e razionalizzare i sentimenti, e questo potrebbero rendere gli uomini che non hanno questa sensibilità di comprensione un po’ spiazzati;

Bilancia. Questa giornata parte bene ma nel pomeriggio e in serata qualche piccolo fastidio c’è. Diciamo che il weekend va a rallentatore. Molta attenzione nei rapporti sentimentali, che ancora comunque sono protetti da Venere nel segno. Proprio tu potresti cercare delle opportunità in più o magari, semplicemente, più comprensione nella coppia. Il problema è che Saturno dissonante porta, come ho spiegato in altre occasioni tutto sulle tue spalle, quindi ti devi caricare le responsabilità della famiglia, le responsabilità del lavoro e anche in amore se qualcosa non va pare che qualcuno voglia darti la colpa di ciò che non funziona e tu non ci stai;

Scorpione. È tempo di grandi soluzioni con Venere che si avvicina con grandi passi al tuo segno zodiacale. Se solo paragono questo momento, questa prima parte di ottobre alla prima parte di agosto, devo dire che c’è una differenza incredibile perché ad agosto eri svogliato, ad agosto probabilmente hai vissuto delle problematiche familiari. Sembrava anche che nel lavoro ci fossero mille perplessità e invece adesso ti rendi conto che le cose vanno meglio del previsto. Come al solito, lo Scorpione pensa sempre che le cose non vanno e poi rimedia. La tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto è tipico di questo segno zodiacale, che forse non si vuole illudere sulle possibilità del destino. Eppure questo destino è molto valido e si avvicina anche per te un anno importante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il fine settimana annuncia al Sagittario un’emozione in più e il fatto di avere Giove, Mercurio, Venere e soli favorevoli non può che lanciare un elemento di forza in questo cielo. Le questioni di lavoro dove c’è un po’ di nervosismo si possono sbloccare. Direi di non prendertela e di non avvalorare, non rafforzare eventuali contenziosi aperti con una società, con una ditta, con un gruppo perché sarebbe davvero un peccato. Adesso bisogna semplicemente trovare nuovi progetti. Possono arrivare in questi giorni dei nuovi progetti ma anche delle buone proposte. L’amore è protagonista. Tra ottobre e dicembre si risveglia la passione;

Capricorno. Una scelta di lavoro non sarà sbagliata. Si cade in piedi. Chi è un imprenditore, chi ha qualche soldo in più. Potrà amministrarsi al meglio anche in vista del prossimo anno. Vi ho detto che c’è questa tendenza di mettersi in proprio di cui parlo spesso e che è stata la dominante, anche della prima parte di quest’anno, e poi c’è questo amore che è rimasto un po’ sbiadito (forse perché avevi tante cose da fare) e che ora torna protagonista, da giorno 8 ancora di più. Diciamo che questo mesi di ottobre è un mese importante: un mese elettrico, un po’ agitato, ma anche molto, molto produttivo;

Acquario. Un oroscopo migliore, poi Sole, Mercurio, Venere sono in aspetto interessante, quindi possiamo dire davvero che il peggio è passato anche se ultimamente ci sono state giornate piuttosto elettrice. Saturno è l’organizzatore, il severo dello zodiaco, e presto- non ora, tra qualche mese- verrà a trovarti. Allora anche chi vive nella confusione, nel disordine, si dovrà dare una regolata. Un po’ di tensione in amore, dove è evidente che bisogna mettere in chiaro tante cose;

Pesci. Una giornata un po’ pesante per il segno dei Pesci per quanto riguarda i rapporti con gli altri. C’è una forte stanchezza che bisogna colmare, poi dal punto di vista psico-fisico ti trovo davvero un po’ pensieroso. Però, questioni legali rimaste in sospeso, persone che hanno cercato di attaccarti non avranno la meglio, anzi. Tu lo sai come la penso: fine anno e 2020 periodo a tuo favore. Stasera per non fare le ore piccole. Cerca di non metterti contro qualcuno. Molti nati sotto il segno dei Pesci hanno avuto la sensazione che magari è anche reale, di essere stati un po’ maltrattati in amore, messi da parte? Da giorno 8 chiarimenti più facili e possibilità- per le coppie che si vogliono davvero bene- di recuperare un discorso interrotto.

