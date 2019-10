Ricetta del 4 Ottobre, Cotto e Mangiato: Torta alle mele catamellate

La ricetta di oggi di Tessa Gelisio è all’insegna del dolce. Direttamente da Cotto e Mangiato, arriva la torta alle mele caramellate.

La ricetta

Ecco gli ingredienti per questo succulento dolce adatto anche a chi è attento alla linea:

2 mele

2 zucchero canna

1 cucchiaio cannella

180 grammi di zucchero

2 uova

125 ml yogurt bianco intero

240 GR di farina

100 GR olio di semi

Come preparare la torta alle mele caramellate

Per caramellare, tagliare le due mele a dadini e mettiamole in una padella con due cucchiai di zucchero di canna e un cucchiaio di cannella.

Da parte montiamo due uova con lo zucchero e aggiungere lentamente prima lo yogurt poi la farina. Amalgamare bene finché tutti gli ingredienti saranno omogenei e aggiungere l’olio di semi. L’impasto è pronto, versiamo dunque le mele caramellate nella terrina e giriamo per uniformare il tutto. Versare l’impasto in una teglia con cerniera (meglio se dal diametro di 18 cm) e mettere in forno a 200 gradi per 20 minuti. Il dessert leggero è pronto.