Stasera in TV | Cosa c’è oggi venerdì 4 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 4 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Iniziamo da Ra 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show 2019”. In seconda serata, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S Los Angeles” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “Mai Stati Uniti”: Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele, cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune, scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia. A seguire, una nuova puntata de “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto grado”. Subito dopo, un nuovo episodio de “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Rosy Abate 2”, seguita dal film “Strangerland”.

Su Italia 1 va in onda il film “Guardiani della Galassia Vol 2”: il mistero delle origini di Peter Quill incombe sui Guardiani. In seconda serata, il film “Lanterna Verde”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Popaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 4 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Tale e Quale Show 2019

23:30 Tv7

Rai 2

21:20 N.C.I.S Los Angeles

23:30 Criminal Minds

Rai 3

21:20 Mai Stati Uniti (film)

23:30 La Grande Storia

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Rosy Abate 2

00:30 Strangerland (film)

Italia 1

21:20 Guardiani della Galassia Vol 2 (film)

23:30 Lanterna verde (film)

La 7

21:20 Propaganda live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi