Genoa-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Settima giornata di Serie A, il Milan è di scena a Genova contro i rossoblù. Il match sarà visibile sulla piattaforma DAZN alle 20.45.

Genoa-Milan è l’anticipo serale del sabato, valevole per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020. Entrambe le formazioni stanno attraversano un periodo di forma scadente e sia Andreazzoli che Giampaolo sono in bilico sulle rispettive panchine. Il Genoa è reduce dal pesante ko di Roma contro la Lazio, mentre il Milan è a secco di punti da tre giornate, considerate le sconfitte contro Inter, Torino e Fiorentina.

Andreazzoli ha intenzione di rilanciare dal primo minuto Schone e Pinamonti dopo l’esclusione contro la Lazio. Capitan Criscito guiderà il reparto difensivo insieme a Romero e all’ex di turno Zapata. In casa Milan, Giampaolo potrebbe stravolgere la formazione di sette giorni fa contro la Fiorentina. In difesa è squalificato Musacchio e il suo posto verrà preso da Duarte; in mezzo al campo rischiano Bennacer, Kessié e Calhanoglu dopo l’ultima opaca prestazione: pronti Krunic, Biglia e Paquetà eventualmente. In avanti Leao e Piatek sono sicuri del posto, mentre Suso potrebbe iniziare fuori, ma è serrato il ballottaggio con Bonaventura.

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Radu I.; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamè.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli A., Hernandez T.; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Rafael Leao; Piatek.

Settima giornata di serie A, il Genoa affronta il Milan a Marassi: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Genoa-Milan sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45 di oggi.

I precedenti fra le due squadre a Genova sono 51: 18 le vittorie del Milan, 14 quelle del Genoa e 19 i pareggi. Nella passata stagione il Milan si impose per 0-2 grazie ai gol di Borini e Suso.