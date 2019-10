Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2019: l’Acquario cerca tranquillità, il Sagittario deve fare le cose che desidera

Sabato 5 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono due giornate un po’ particolari anche nel lavoro. Chi lavora nel weekend, per esempio, potrebbe essere pronto alla discussione oppure metterà in gioco tutto se stesso, però alla fine potrebbe non ottenere ciò che desidera. Ci sarà un recupero per questa precarietà che spesso l’Ariete sente nella sua vita? certamente sì. Novembre è un mese importante. Settembre è stato un mese di lotta, soprattutto nella seconda metà. Ottobre è di mediazione. Certo è che entro la fine di questo mese devi capire se ti conviene continuare una certa situazione oppure no. Sono ore da tenere sotto controllo per quanto riguarda la forma fisica. C’è da dire che ultimamente te la prendi un po’ per tutto e proprio anche nelle questioni di lavoro, nonché familiari, qualcuno ti rimprovera di essere a volte troppo veemente;

Toro. Il Toro sta vivendo una fase rivoluzionaria della propria vita e questo può stupire non solo il Toro stesso ma anche gli altri. La vita cambia e a volte cambia anche per degli eventi che non sono programmati, per un cambio di casa che non volevamo ma che siamo costretti a fare, anche per un incontro importante che potrebbe diventare ancora più bello nelle prossime settimane. Si può dire comunque che abbiamo un oroscopo di grande rilevanza propri o per quanto riguarda i contatti. Non solo questo è un periodo di forza ma addirittura possono nascere delle relazioni, a volte un po’ irruente ma nel tempo produttiva. Ecco, questa irruenza, questo desiderio di cambiare può trasformarsi.- se hai attorno delle persone che non stanno al tuo gioco- in rabbia, quindi bisogna ricordare che a breve (non ora, ma tra qualche giorno) Venere in opposizione può regalarti un atteggiamento molto irruento nei confronti di chi non è convinto di quello che tu vuoi;

Gemelli. Non c’è più l’opposizione della Luna ma l’opposizione più importante che è ancora presente è quella di Giove, che da dicembre non sarà più attiva. Ed ecco perché io continuo a spiegare che se ci sono stati, come credo, dei problemi, dei ritardi, dall’autunno dell’anno scorso siamo in dirittura di arrivo. Ottobre, addirittura, potrebbe essere un mese di guadagni per chi ha un’attività in proprio, di revisione totale dell’attività. Se uno dei due nella coppia ha avuto problemi di lavoro, o anche esistenziali, è chiaro che possono nascere delle perplessità o comunque in questo momento bisogna stare attenti ed evitare conflitti;

Cancro. Il Cancro ha delle giornate meno pesanti, ma ultimamente ala forma fisica è stata vessata da queste stelle, anche se fai delle cose importanti, anche se sei importante o magari hai delle responsabilità, hai sentito davvero il peso di tutto ciò sulle spalle e allora ci sono state delle giornate anche particolari- io per esempio penso a quella del 2, del 3- facile che tu abbia sentito una sorta di agitazione interiore. C’ chi si è sentito anche spossato. D’altronde, sei un essere umano, come tutti, e oltretutto sei una persona più sensibile rispetto ad altri, e quindi quando ci sono continui attacchi inevitabilmente ti senti un po’ giù di corda. Buone notizie in vista, però per quanto riguarda le relazioni e l’amore perché questo mese di ottobre può permettere un recupero, un ritorno di fiamma, qualcosa di più.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone direi che questo è un periodo di verifica, quindi se tu ci sai fare, se tu sei preparato, puoi ottenere tanto perché tutti i progetti che hai lanciato negli ultimi tempi in questo periodo sono in piena azione. C’è da dire che ottobre non è però un mese molto facile per i sentimenti, e quindi da questo punto di vista resta agitato il settore sentimentale. Diciamo che è un mese che non permette di raccontare bugie. Se qualcuno ha detto falsità dovrà rimangiarsela. Cerca di essere fedele anche tu ai tuoi buoni propositi. È il momento giusto per chiarire qualcosa che non va anche con soci, collaboratori. Se hai un progetto in mente hai tempo fino alla fine di novembre per portarlo avanti;

Vergine. Le prossime 48 ore per la Vergine sono molto intriganti. Lo saranno ancora di più queste ore, dopo giorno 8, perché inizierà in transito di Venere importante, quindi posso dirlo: ora dopo ora riconquisti serenità, passionalità. Io vorrei che i Vergine si dessero da fare. vi sapete che questo è un segno zodiacale che, a meno che non abbia delle ascendenze o delle presenze planetarie in segni di acqua, molto romantici, appare come molto rigoroso. In realtà, la Vergine on è così. L’apparenza inganna, è il caso di dirlo, perché dietro questa apparente freddezza si nasconde un cuore che batte forte forte. Io mi auguro che batta forte perché qui c’è anche voglia di recuperare il tempo perduto. Le storie nate dopo l’estate sono ancora più importanti e chi ha vissuto una separazione nel passato ora ha già un nuovo intento nel cuore. Grande periodo per i progetti;

Bilancia. Il segno zodiacale della Bilancia è un po’ sotto pressione. Bisogna dirlo perché questo è un periodo in cui potresti anche chiederti se sia giusto o no continuare un rapporto di lavoro, fare delle cose in più. D’altronde tu stai dando il massimo ma attorno a te ci sono delle persone che non sono dalla tua parte. Chissà quante volte ti è capitato di lottare contro i mulini al vento: questo, alla lunga sfianca, soprattutto i Bilancia che vorrebbero sempre vivere in equilibrio. Non tutte le cose che stai facendo, quindi, anche se tu ce la metti tutta, non sono facili da gestire o non danno i risultati che tu vorresti. L’amore premia? Direi di sì. Ricordiamo anche che settembre è stato un mese di verifiche per i sentimenti;

Scorpione. Lo Scorpione vive sempre tutto un po’ troppo di petto, molti potrebbero anche scoprire l’amore all’improvviso. Sole, Mercurio, Venere attivi permettono di reagire positivamente e addirittura questo mese è importante per recuperare forma fisica, per parlare d’amore, per registrare qualche miglioria. Io penso che molti nati sotto questo segno zodiacale dovranno anche sfuggire a una certa malinconia che è stata protagonista degli ultimi tempi. Progetti molto importanti in vista del prossimo anno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha voglia di fare delle cose in più. I Sagittario che vivono un po’ troppo tempo chiusi in casa, in ufficio devono evadere. Non sbaglia chi fa le cose che desidera, soprattutto adesso con Giove ancora nel segno la creatività non manca. Hai bisogno di rilanciare te stesso perfino in amore. chi fa sempre le stesse cose dovrebbe variare. Questo comporta anche un atteggiamento ottimista nei confronti del futuro. L’amore vive due mesi importanti;

Capricorno. Sei troppo preso dal lavoro. Evidentemente, in questi giorni devi portare avanti dei progetti che per te sono essenziali . Lavori in proprio, stipula di contratti e di accordi, chi ha fatto pratica per anni e ha lavorato in gruppo ora ne esce e inizia a pensare che sia giusto fare delle cose in prima persona. Il Capricorno è il sego dei “presidenti”, cioè di coloro che vogliono comandare, dirigere qualcosa. Spesso il Capricorno dirige se stesso nel senso che è autonomo nelle sue decisioni. Coppie in crisi? Dall’8 si può recuperare, se c’è la buona volontà di entrambi;

Acquario. L’Acquario ha bisogno di regalarsi qualcosa di bello, anche una piccola vacanza, e se poi c’è qualche soldino da parte c’è anche chi si toglierà una soddisfazione. Una biciletta rosso fuoco? O magari semplicemente un bel viaggio? Dipende, dipende dai gusti e dalle circostanze. L’Acquario sta cercando a tutti i costi un po’ di tranquillità. In amore bisogna stare attenti: c’è un po’ di insoddisfazione nell’aria;

Pesci. Ben venga questo sabato, anche la giornata di domenica, che possono veramente dare qualcosa in più. L’agitazione interiore è ormai parte di te. Nell’ambito del lavoro- a meno che tu non abbia un ascendente in Bilancia e in Ariete- cambieranno e saranno favorevoli. Una causa? Devi fare le tue rimostranze o presentarle? Ci sarà una soluzione. L’amore torna protagonista già da giorno 8. Ottobre è ricco di emozioni e lo scopriremo insieme.

Maria Mento