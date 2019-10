Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 5 ottobre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Conte, avvertimento a Renzi”

Parla il premier. Tensioni nella maggioranza sulla manovra. Sondaggio: il 53% approva le misure

«Se ogni giorno marca il suo spazi non andiamo avanti. Non sto sereno»

Ospitato qualche giorno fa nel salotto televisivo di Otto e mezzo, Matteo Renzi aveva lanciato un avvertimento eloquente a Giuseppe Conte sulla futura tenuta del governo. “Basta non aumentare le tasse. Basta si rispetti l’impegno e pare che Conte si sia convinto e quindi bene così“, ha detto in quell’occasione il leader di Italia Viva. Dichiarazioni che hanno irritato, e non poco, il Presidente del Consiglio, che da Assisi ha voluto sottolineare che: “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Non si rivendicano primati che io non riconosco a nessuno, neppure alle forze politiche che hanno maggiore consistenza numerica”.

-“Ruba la pistola in Questura, spara e uccide due poliziotti”

Trieste. Le vittime avevano 34 e 31 anni

L’agente scelto Pierluigi Rotta (34 anni, di Napoli) e l’agente Matteo Demengo (31 anni, di Velletri) sono le due vittime di una tragica sparatoria che ieri ha avuto luogo alla Questura di Trieste. L’omicida sarebbe un uomo straniero, di origine dominicana, fermato dagli agenti insieme al fratello per furto. “i due fratelli erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per motivi in fase di accertamento uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti e ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati“: la Questura di Trieste ha spiegato l’accaduto diramando una nota. Le due persone fermate si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran (29 anni) e Carlysle Stephan Meran (32 anni). A esplodere i colpi contro gli agenti, dopo aver rubato loro le armi, è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, che pare sia affetto da disturbi psichici. In precedenza, i due fratelli non avevano precedenti penali e non erano stati segnalati come soggetti pericolosi.

Il Sole 24 Ore

-“Il ministro Boccia: avanti con l’autonomia ma prima la legge cornice”

L’intervista

Intervista a Francesco Boccia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che ha ampiamente parlato delle autonomie e di come- per attuarle- ci sia bisogno prima di realizzare una legge cornice, anche tramite decreto se necessario.

-“Iva, stretta per la flat tax fino a 65mila euro”

Vero la manovra

La Gazzetta dello Sport

-“Tutti Con… te!”

Barella esclusivo

«Per l’allenatore mi farei ammazzare

Inter alla pari contro la Juve»

Parole d’amore molto forti quelle che Nicolò Barella riserva alla sua Inter e soprattutto ad Antonio Conte. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha parlato della sconfitta in Champions contro il Barcellona, della Juventus e del big match ormai prossimo contro i bianconeri e del modo che ha Conte di allenare. “Ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza. Ha visto come corrono le squadre di Conte? Eh, non è solo perché sono preparate bene. È frutto di quel che ti mette in testa lui”, ha rivelato Barella.

-“Giampasì

Giampano”

Genova ultima spiaggia

Con l’allenatore del Milan rischia pure Andreazzoli

“Se mi sento a rischio? Non bisogna ragionare con l’io, ma con il noi. Io ho la responsabilità di fare bene per il Milan, non per me stesso. Gli interessi individuali non contano nulla. Le sconfitte minano il morale dei calciatori, devi ricostruire l’aspetto mentale, capire dove si è sbagliato, cercare confronti individuali e di gruppo. ecco, in settimana abbiamo fatto tutte le strategie possibili, senza nascondersi. Questa squadra ha ampissimi margini di miglioramento, la vera battaglia da vincere è il coinvolgimento mentale. Nelle difficoltà la prima cosa che fa un essere umano è alzare l’attenzione. Ogni pallone dovrà essere l’ultimo… Anche una rimessa laterale”. Così Giampaolo, l’allenatore del Milan, sul suo possibile esonero dalla panchina rossonera. Il Milan è chiamato alla prova del nove: la sfida con il Genoa. Giampaolo, nonostante le ultime sconfitte accumulate, vede il bicchiere mezzo pieno e parla di statistiche che non vedono il Milan così dietro rispetto alle “grandi”: secondo in campionato per possesso palla e addirittura primo per supremazia territoriale.

La Repubblica

-“Morire nelle stanze della Questura”

Trieste, sparatoria negli uffici della polizia: due giovani agenti ammazzati

L’assassino è un immigrato regolare dominicano con problemi psichici

Disarmati e uccisi dall’uomo fermato per furto, poi bloccato

-“Il governo scende ma Conte piace”

Sondaggio demos

La prima rivelazione, un mese dopo: Lega giù

5S in ripresa, il Pd soffre. No al voto ai sedicenni

Il sondaggio politico realizzato da Demos & Pi vede in calo le stime sulla fiducia al governo e in crescita il gradimento dei cittadini nei confronti del Presidente del Consiglio. Boom di Fratelli d’Italia. Perdono terreno Pd, Forza Italia e Italia Viva. Il M5S torna a crescere di 3 punti rispetto alle europee. La Lega è ancora il primo partito d’Italia, ma fatica e perde quasi tre punti rispetto alle europee di maggio.

La Stampa

-“Italia, attenti alla Cina

Il partito comunista può usare i vostri dati”

Washington a Roma: rischio di interferenze russe, ponete fine ai voli dei pasdaran

Parla il Segretario di Stato Usa Pompeo: “Sui dazi parleremo coi Paesi Ue”

Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nel corso della sua ultima visita a Roma e ha parlato del rischio che Cina, Iran e Usa rappresentano- oltre che per gli States- anche per l’Occidente europeo e per l’Italia. Proprio in questi giorni, inoltre, è venuta fuori la notizia di accuse di spionaggio che coinvolgerebbero la Cina. Trenta aziende americane, tra le quali spiccano i giganti Apple e Amazon, avrebbero acquistato computer assemblati in Cina e con all’interno dei chip– posizionati nelle schede madri– in grado di carpire informazioni sensibili. A rivelarlo un’inchiesta di Bloomberg.

-“Ladro di scooter uccide due poliziotti in Questura a Trieste”

Maria Mento